У Джастина Бибера диагностировали смертельно опасную болезнь

Оттава, 9 января. Врачи обнаружили у популярного канадского певца Джастина Бибера смертельно опасное заболевание — болезнь Лайма. Об этом артист написал на своей странице в соцсети Instagram.

«Многие люди говорили, что Джастин Бибер хреново выглядит, сидит на метамфетамине, но они не смогли осознать, что у меня недавно диагностировали болезнь Лайма, причем не только ее, но и серьезный случай хронического мононуклеоза, который сказался на моей коже, работе мозга, энергии и здоровье в целом», — написал певец.

По словам Бибера, ему пришлось пережить два тяжелых года, но благодаря правильному лечению он идет на поправку и снова сможет выступать.

Болезнь Лайма — вызываемое пятью видами бактерий инфекционное заболевание, которое передается через укус клещей. Болезнь обладает широким многообразием симптомов, в число которых входят кожная сыпь, головные боли, жар и усталость. В некоторых случаях заболевание поражает сердце, нервную систему, ткани суставов и глаза. В случае несвоевременного или неправильного лечения болезнь Лайма может закончиться инвалидностью или летальным исходом.

Осенью 25-летний поп-исполнитель сыграл свадьбу с 22-летней моделью, дочерью актера Стивена Болдуина Хейли Болдуин, сообщила «Газета.ру». Молодожены устроили торжество в роскошном отеле в Южной Каролине. Ранее супруги по различным причинам откладывали мероприятие как минимум четыре раза.

Отношения между Бибером и Болдуин были тайно узаконены еще год назад. На торжество молодожены пригласили 154 человека, среди которых были Эд Ширан, Кендалл и Кайли Дженнер, Трэвис Скотт, Ашера, Джейден Смит и другие знаменитости.