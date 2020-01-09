Пушков заявил, что война с Ираном «могла бы похоронить» Трампа

Москва, 9 января. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что президент США Дональд Трамп поступил правильно, ограничившись введением новых санкций против Ирана. Мнением политик поделился в соцсети Twitter.

Российский сенатор прокомментировал операцию возмездия Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), которая прошла в ночь со вторника на среду. Иранские военные нанесли ракетный удар по базе «Эйн-аль-Асад» и военному объекту возле аэропорта в Эрбиле, где дислоцируется военный контингент США.

По данным Пентагона, в результате удара никто из граждан США не пострадал, объектам нанесен материальный ущерб. Атака КСИР стала ответом на убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Высокопоставленный военный погиб в ночь на 3 января в результате ракетного удара силами США в районе аэропорта Багдада.

Трамп выступил с обращением к нации в среду, где сообщил, что Вашингтон в ответ на ракетный удар Ирана ограничится введением новых санкций и политикой максимального давления на Тегеран, сообщила «Газета.ру».

По мнению Пушкова, война с Ираном могла «похоронить» президента США, и, отступив от своих угроз, Трамп поступил здраво.