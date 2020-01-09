Журналист Джума рассказал, что жители Ирана потребовали мести после убийства Сулеймани

Тегеран, 9 января. Международный журналист Аббас Джума рассказал, что происходило на улицах иранских городов после того, как их жители узнали об убийстве Соединенными Штатами Америки генерала Касема Сулеймани.

По словам политического обозревателя, улицы были заполнены скорбящими гражданами, которые требовали мести.

«Понятно, что все изменилось буквально за один день, можно сказать – за пару часов. После того, как пришла весть об убийстве Касема Сулеймани, улицы были заполнены скорбящими. Люди требовали мести. И люди эту месть получили», – заявил Аббас Джума в интервью KP.ru.

Он также отметил, что в ответ на действия США Ираном были выпущены ракеты, и лишь малая часть из них была ликвидирована. Информацию о том, что американцы якобы были извещены о запланированном ударе он опроверг.

«Как правило, месть на то и месть, удар на то и удар, что наносится он внезапно», – пояснил он.

Джума отметил, что если и США были уведомлены, то почти все ракеты долетели до целей, а значит «грош цена американцам».

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что вооруженные силы США продолжают сохранять боевую готовность в Иране. По информации Эспера, Иран запустил 16 баллистических ракет по американским военным базам в Ираке. Уточняется, что 12 из них попали в цель, сообщает «Газета.ru».

Напомним, 3 января Вашингтон объявил, что в районе аэропорта Багдада был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Авиаудар по автоколонне, в которой двигался автомобиль высокопоставленного военного, был нанесен по приказу президента США Дональда Трампа. В Белом доме заявили, что операция носила «оборонительный характер» и якобы преследовала цель защитить американских военных и дипломатов на Ближнем Востоке.