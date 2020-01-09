Опубликовано новое видео ракетного удара Ирана по базам США в Ираке

Москва, 9 января. В Сети появилось новое видео ракетного удара Ирана по военным базам США в Ираке.

Иран выпустил по двум американским военными объектам в Ираке от 20 до 24 баллистических ракет со стационарных и передвижных установок в различных точках страны. Кадры ракетного удара появились в распоряжении СМИ, на видео показаны стартующие ночью ракеты. По данным телекомпании АВС, при обстреле в цель не попали четыре из них.

Для удара по базам США Иран использовал баллистические ракеты «Киям» и «Фатех-313» дальностью действия 800 и 500 км.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) 8 января атаковал две авиабазы США и объявил о начале операции «Мученик Сулеймани» против военных, которые могут быть причастны к гибели в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани.

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в результате ракетного удара по военной базе «Эйн-аль-Асад» был поврежден вертолет, палатки и парковочные площадки. Иранское телевидение сообщило о гибели 80 человек, пишет «Газета.ру». В Пентагоне сообщили, что ни один американский военный не пострадал.