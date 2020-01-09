Клинцевич заявил, что запуск Россией «Турецкого потока» говорит о провале политики США

Москва, 9 января. Член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал запуск «Турецкого потока», который состоялся в среду в Стамбуле. По мнению политика, ввод в эксплуатацию газопровода говорит о провале политики, которую США ведут против России.

По мнению Клинцевича, несмотря на то, что проект «чисто экономический», он является реальным прорывом российской дипломатии и способствует росту авторитета страны.

«Еще будет «Северный поток – 2», и остановить этот процесс, как показывает жизнь, американцам не удается. А это значит, что Россия, если пока и не доминирует, то уже приобрела значительно более сильный авторитет, несмотря на все эти информационные войны, которые США активно ведут против нас в течение последних пяти лет», – цитирует политика издание Nation News.

Напомним, газопровод «Турецкий поток» был запущен накануне в Стамбуле. В церемонии открытия участвовал президент России Владимир Путин, а также представители стран из Турции, Болгарии и Сербии.

«Турецкий поток» предполагает строительство двух ниток газопровода. Первая — для поставок российского газа Турции, вторая — для стран Южной и Юго-Восточной Европы, пишет «Газета.ru».