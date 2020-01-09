Правосудов заявил, что Россия достроит «Северный поток — 2» самостоятельно

Москва, 9 января. Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов заявил, что Россия самостоятельно достроит газопровод «Северный поток — 2».

По его словам, отказавшийся от участия в проекте из-за американских санкций швейцарский трубоукладчик Allseas может вернуться к работе. По мнению Правосудова, подтолкнуть Европу «продавить свои интересы» может «плевок в лицо» со стороны США в виде санкций.

Однако газопровод введут в эксплуатацию в 2020 году вне зависимости от возвращения Allseas к работе над проектом, подчеркнул эксперт.

«Если же этого не произойдет, у Российской Федерации есть свое судно для укладки труб под водой — «Академик Черский», — напомнил Правосудов в интервью газете «Известия».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Allseas продолжать строительство газопровода сдвинет сроки ввода российского газопровода, сообщила «Газета.ру». Однако у страны имеются необходимые мощности для введения в действие «Северного потока — 2». По поводу санкций в отношении швейцарской компании Песков ответил, что это «коммерческие вопросы, которые не могут быть публичными».

Сенат Конгресса США в конце минувшего года утвердил закон об оборонном бюджете на 2020 год. В документе говорится о введении санкций против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что проект российского газопровода будет реализован, американские санкции ему не помешают.

«Северный поток — 2» предусматривает прокладку двух нитей газопровода по дну Балтийского моря от российского побережья до Германии. Планируется, что газопровод будет поставлять в Европу до 55 миллиардов кубометров российского газа в год. Трубопровод пройдет мимо территории Финляндии, Швеции и Дании.