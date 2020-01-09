Глава Пентагона рассказал об ущербе от ракетного удара Ирана по базе США

Вашингтон, 9 января. В результате ракетного удара, который был произведен Ираном по военной базе «Эйн-аль-Асад», где дислоцируется военный контингент США, был поврежден вертолет, палатки и парковочные площадки. Об этом сообщил глава Пентагона Марк Эспер.

По его словам, Иран запустил 16 баллистических ракет как минимум с трех различных позиций. 11 из них поразили авиабазу, а одна упала на территории базы в Эрлибе, сообщает РИА Новости.

В настоящее время ВС США продолжают сохранять боевую готовность.

8 января Корпус стражей Исламской революции (КСИР) атаковал две авиабазы США и объявил о начале операции «Мученик Сулеймани» против военных, которые, по их мнению, могут быть причастны к гибели в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани.

Позже президент США заявил об «отступлении» Тегерана после атаки на американские объекты в Ираке. Однако, по его словам, Вашингтон ответит на иранскую агрессию жесткими экономическими санкциями, пишет «Газета.ru».