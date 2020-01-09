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Bloomberg опубликовал снимки военной базы США после авиаудара Ирана

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Bloomberg опубликовал снимки военной базы США после авиаудара Ирана

Нью-Йорк, 9 января. Американское издание Bloomberg в своем Twitter опубликовало три спутниковых снимка военной базы в Иране, на которых видны следы от авиаударов.

По информации журналистов, на фотографиях запечатлены последствия иранского ракетного удара по базе «Эйн-аль-Асад» в Ираке, где располагаются американские военные.

«Новые снимки показывают иракскую военную базу после ракетного удара Ирана», – пишет Bloomberg.

Издание также утверждает, что Иран использовал управляемые ракеты для того, чтобы нанести точные удары, не причинив вред военным США.

Bloomberg опубликовал снимки военной базы США после авиаудара Ирана

Напомним, ранее Пентагон во время спецоперации убил иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ на это секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что Тегеран подготовил 13 вариантов ответа Вашингтону.

В ночь со вторника на среду Корпус стражей Иранской революции (КСИР) заявил о старте операции возмездия. Иранские военные нанесли ракетный удар по базе «Эйн-аль-Асад» и возле аэропорта в Эрбиле. Там дислоцируется военный контингент США.

Позже постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи рассказал, будет ли Тегеран принимать новые военные действия в отношении США, пишет «Газета.ru».

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Источник: Bloomberg
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