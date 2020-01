Bloomberg опубликовал снимки военной базы США после авиаудара Ирана

Нью-Йорк, 9 января. Американское издание Bloomberg в своем Twitter опубликовало три спутниковых снимка военной базы в Иране, на которых видны следы от авиаударов.

По информации журналистов, на фотографиях запечатлены последствия иранского ракетного удара по базе «Эйн-аль-Асад» в Ираке, где располагаются американские военные.

Издание также утверждает, что Иран использовал управляемые ракеты для того, чтобы нанести точные удары, не причинив вред военным США.

PHOTOS: New images show the Iraqi military base following a missile strike by Iran https://t.co/sxvOxoXX5g pic.twitter.com/b19RCacJoc