Bloomberg опубликовал снимки военной базы США после авиаудара Ирана

Нью-Йорк, 9 января. Американское издание Bloomberg в своем Twitter опубликовало три спутниковых снимка военной базы в Иране, на которых видны следы от авиаударов.

По информации журналистов, на фотографиях запечатлены последствия иранского ракетного удара по базе «Эйн-аль-Асад» в Ираке, где располагаются американские военные.

«Новые снимки показывают иракскую военную базу после ракетного удара Ирана», – пишет Bloomberg.

Издание также утверждает, что Иран использовал управляемые ракеты для того, чтобы нанести точные удары, не причинив вред военным США.

PHOTOS: New images show the Iraqi military base following a missile strike by Iran https://t.co/sxvOxoXX5g pic.twitter.com/b19RCacJoc — Bloomberg (@business) 8 января 2020 г.

Напомним, ранее Пентагон во время спецоперации убил иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ на это секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что Тегеран подготовил 13 вариантов ответа Вашингтону.

В ночь со вторника на среду Корпус стражей Иранской революции (КСИР) заявил о старте операции возмездия. Иранские военные нанесли ракетный удар по базе «Эйн-аль-Асад» и возле аэропорта в Эрбиле. Там дислоцируется военный контингент США.

Позже постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи рассказал, будет ли Тегеран принимать новые военные действия в отношении США, пишет «Газета.ru».