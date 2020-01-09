Клинцевич заявил, что ошибка США с убийством Сулеймани могла обернуться более серьезными проблемами

Москва, 9 января. Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Франц Клинцевич прокомментировал выступление президента США Дональда Трампа о конфликте с Ираном на Ближнем Востоке.

В ночь на 8 января Иран ударил по американским военным объектам в Ираке. Иранское телевидение объявило о гибели 80 человек, сообщила «Газета.ру». По данным телеканала Fox News, никто из граждан США не был ранен и не погиб. Атака была проведена в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными. Высокопоставленный военный погиб в результате ракетного удара в ночь на 3 января в районе аэропорта Багдада.

Трамп выступил с обращением к нации. Американский лидер заявил об отсутствии жертв среди американцев и сообщил, что не видит причин для войны с Ираном.

Клинцевич отметил, что Трамп не только пропиарился на конфликте, но и призвал НАТО быть более активными в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке. Сенатор подчеркнул, что это связано с войной, в которую могли быть втянуты страны Североатлантического альянса.

По мнению политика, процесс осуществления угроз Ираном был политическим, а не военным шагом. Об ударе по американским военным объекта Ирак был предупрежден. Сама атака проводилась не на казармы, на объекты, «где было меньше всего жертв». Все сделали политические заявления и выполнили обещания. Трамп получил долю пиара, но дальнейшего движения не будет. Сенатор считает, что это наиболее важная в году новость, так как последствия конфликта могли стать катастрофой.

Клинцевич напомнил, что Россия находится рядом с Ираном, а боевые действия между государствами могли привести к человеческим жертвам. Сенатор также отметил, что российские граждане находятся и в США, и в Иране.