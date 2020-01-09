Клинцевич заявил, что ошибка США с убийством Сулеймани могла обернуться более серьезными проблемами

Москва, 9 января. Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Франц Клинцевич прокомментировал выступление президента США Дональда Трампа о конфликте с Ираном на Ближнем Востоке.
В ночь на 8 января Иран ударил по американским военным объектам в Ираке. Иранское телевидение объявило о гибели 80 человек, сообщила «Газета.ру». По данным телеканала Fox News, никто из граждан США не был ранен и не погиб. Атака была проведена в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными. Высокопоставленный военный погиб в результате ракетного удара в ночь на 3 января в районе аэропорта Багдада.
Трамп выступил с обращением к нации. Американский лидер заявил об отсутствии жертв среди американцев и сообщил, что не видит причин для войны с Ираном.
Клинцевич отметил, что Трамп не только пропиарился на конфликте, но и призвал НАТО быть более активными в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке. Сенатор подчеркнул, что это связано с войной, в которую могли быть втянуты страны Североатлантического альянса.
По мнению политика, процесс осуществления угроз Ираном был политическим, а не военным шагом. Об ударе по американским военным объекта Ирак был предупрежден. Сама атака проводилась не на казармы, на объекты, «где было меньше всего жертв». Все сделали политические заявления и выполнили обещания. Трамп получил долю пиара, но дальнейшего движения не будет. Сенатор считает, что это наиболее важная в году новость, так как последствия конфликта могли стать катастрофой.
Клинцевич напомнил, что Россия находится рядом с Ираном, а боевые действия между государствами могли привести к человеческим жертвам. Сенатор также отметил, что российские граждане находятся и в США, и в Иране.
«Мне кажется, это лучший вариант развития событий, который был искусственно создан. Я думаю, что та ошибка, которую приняло руководство США, ликвидируя иранского генерала, могла обернуться более серьезными проблемами. Я, как человек военный, понимаю, что был ликвидирован генерал, чье влияние в мире на Ближнем Востоке было колоссальным. Он провел огромное количество операций, мешавших противникам Ирана. Он мог спланировать много операций, которые наносили вред противникам Тегерана. Слава Богу, что все закончилось такой малой кровью», — цитирует сенатора iReactor.