Соловьев прокомментировал действия Трампа в конфликте с Ираном

Москва, 9 января. Журналист и телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, решившего ввести новые санкции против Ирана после обострения конфликта.

В своем Telegram-канале журналист пояснил, что «Трамп бизнесмен, а не воин», поэтому предпочитает санкции. При этом глава Белого дома менее эмоционален, чем может показаться, и крайне прагматичен, считает телеведущий.

«Принимая решения, руководствуется скорее интересами, чем принципами. Легко играет на повышение ставок, прекрасно понимая, что расположение военных баз дает США колоссальное преимущество для проведения спецопераций и нанесения ударов по территории противника», – высказался Владимир Соловьев.

Он также подчеркнул, что это в данном кризисе Трамп действует по уже известному сценарию.

«Нагнетание санкционного давления, бряцание оружием, психологическое давление, кажется, что удар неминуем и… заход на новые санкции», – поясняет журналист, отмечая что аналогично президент США вел себя во время Корейского кризиса.

Соловьев также напомнил, что в «Акт противодействия противникам Америки посредством санкций», так называемый CAATSA, входит как раз три страны – Северная Корея, Иран и Россия.

Напомним, ранее 8 января выступая в Белом доме с телеобращением к согражданам, президент Америки Дональд Трамп заявил, что США вводят новые экономические санкции в отношении Ирана после авиаудара по американской военной базе, пишет «Газета.ru».

Отношения между Вашингтоном и Тегераном обострились в начале января, после того, как в районе аэропорта Багдада был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Авиаудар по автоколонне, в которой следовал высокопоставленный военный, был нанесен по приказу президента США Дональда Трампа.