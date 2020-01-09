Коновалов считает, что США заставили Ближний Восток переоценить отношение к себе

Москва, 9 января. Военный эксперт Иван Коновалов заявил, что убийством иранского генерала Касема Сулеймани США изменили политические реалии современного мира и заставили Ближний Восток переоценить отношение к себе.

Военные США убили Сулеймани ракетным ударом в ночь на 3 января в районе аэропорта Багдада. В ночь на 8 января Иран ударил по американским военным объектам в Ираке. Иранское телевидение объявило о гибели 80 человек. По данным телеканала Fox News, никто из граждан США не был ранен и не погиб. Никто из иракских военных в результате ракетных ударов со стороны Ирана по американской военной базе Эйн-аль-Асад также не пострадал, сообщила «Газета.ру».

По мнению Коновалова, эта атака служит лишь для отвлечения внимания, а настоящий удар будет нанесен позже.

«Мы видели, как тысячи иранцев громогласно потребовали мести за любимого политика, который вполне мог возглавить страну. Однако сегодняшний удар по американским базам в Ираке — это не подлинный ответ США, а лишь отвлечение внимания. Тегеран имеет давние военные традиции и, конечно, столь малым шагом не ограничится», — считает эксперт.

По мнению специалиста, подлинным ответом Тегерана на смерть Сулеймани может быть уничтожение политика уровня команды Белого дома или бригадного генерала армии США. Он считает, что в традициях Ближнего Востока Иран разрабатывает тщательную многоходовую тактику, с помощью которой по интересам Вашингтона будет нанесен настоящий удар.

Убив Сулеймани, Вашингтон изменил мировую политику, продемонстрировал миру, что готов уничтожить любого неугодного политика в любой момент во всех частях планеты, отмечает эксперт.

Коновалов подчеркивает, что своими действиями Вашингтон стремился сделать из Ирана страну-изгоя, но добился обратного. Теперь США воспринимаются «глобальным террористом».