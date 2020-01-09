Сирия итоги за сутки на 9 января 07:00: САА нанесла ракетный удар по боевикам в Идлибе, США выводят свои силы с военных баз

Сирия, 9 января. Неопознанные боевики совершили нападение на сирийские силы в западной части провинции Дейр-эз-Зор. Военнослужащий САА погиб в провинции Даръа. САА нанесла ракетный удар по позициям боевиков в провинции Идлиб, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы ведут ракетный обстрел боевиков, укрывшихся в населенном пункте Джарджаназ на юге провинции Идлиб.

«Тахрир аш-Шам» предприняла несколько попыток нападения на позиции сирийской армии.

Силы международной коалиции покинули две военные базы на северо-востоке Сирии и выдвинулись в сторону Ирака

Провинция Дейр-эз-Зор

Группа неизвестных боевиков обстреляла позиции сирийской армии в районе нефтяного месторождения Хайрат, расположенного в западной части провинции, сообщает новостной источник в Twitter (@DeirEzzor24). Напомним, что ранее сообщалось о перестрелке на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и курдских боевиков к северо-востоку от административного центра провинции.

Провинция Даръа

Военнослужащий 4-й дивизии Сирийской арабской армии (САА) был убит группой вооруженных людей на северо-западе провинции, передает новостной источник в Twitter (@QalaatAlMudiq).

Провинция Идлиб

Противотанковый расчет Сирийской арабской армии (САА) был уничтожен во время нападения боевиков в районе населенного пункта Джарджаназ на юге провинции, сообщает источник в Twitter (@baladinetwork).

По данным новостного источника в Twitter (@Step_Agency), подразделения САА наносят ракетные удары по позиция боевиков в населенном пункте Дейр Сунбуль.

Провинция Ракка

В городе Ракка произошел мощный взрыв, сообщает новостной источник в Twitter (@Jamal_Bali7). Сведения о числе погибших и пострадавших еще не поступили.

Провинция Хасака

Силы международной коалиции покинули две базы на северо-востоке Сирии и направились в сторону Ирака. Как сообщает новостное агентство SANA, базу «Хураб-Джейр» покинули около сорока грузовиков с военной техникой, которые двигаются к границе с Ираком. Одновременно с этим не менее 50 грузовиков с аналогичным грузом покинули базу в городе аш-Шаддади, взяв курс на пограничный КПП аль-Валид на границе с Ираком. Отмечается, что американские силы начали уходить со своих военных объектов в Сирии после того, как Иран нанес ракетный удар по американским военным базам в Ираке в качестве ответа на убийство иранского генерала Касема Сулеймани.