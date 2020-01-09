Аббас Джума заявил, что Иран не пойдет на дальнейшую эскалацию конфликта с США

Тегеран, 9 января. Политический обозреватель Аббас Джума считает, что Иран не пойдет на дальнейшую эскалацию конфликта с США, если Вашингтон его не спровоцирует.

По словам эксперта, Иран сделал на этот счет ответственное заявление и в том, что Тегеран не блефует, никто не сомневается. Однако иранской стороне есть чем ответить на возможные удары США. Под прицелом у Ирана «находится еще сто американских объектов в регионе».

Специалист считает, что судя по количеству долетевших ракет и «качеству этой атаки», можно сделать вывод, что высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи не блефовал, когда говорил о тщательном мониторинге действий окружающих страну военных базах США.

Дальнейшее развитие событий в регионе теперь зависит исключительно от действий американской стороны, прокомментировал возможность эскалации конфликта Джума.

«Таким образом, убийство генерала Касема Сулеймани и ответ на это убийство ударами по американским базам в Ираке – это поворот ключа. Чтобы вы понимали, за дверью – война. Сейчас все зависит от американцев – откроют они эту дверь или нет. Министр иностранных дел Ирана явно дал понять, что без повода они более никаких ударов наносить не будут. Мяч на стороне американцев», — цитирует политического обозревателя Baltnews.

Вашингтон 3 января объявил, что в районе аэропорта Багдада был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Авиаудар по автоколонне, в которой двигался автомобиль высокопоставленного военного, был нанесен по приказу президента США Дональда Трампа. В Белом доме заявили, что операция носила «оборонительный характер» и якобы преследовала цель защитить американских военных и дипломатов на Ближнем Востоке.

В ответ 8 января Иран выпустил несколько десятков баллистических ракет по военным базам США и коалиции в Ираке. По словам помощника главы Пентагона Джонатана Хоффмана информации о потерях убитыми или ранеными нет.

После атаки постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что действия были пропорциональны убийству генерала, и они завершены, сообщила «Газета.ру».