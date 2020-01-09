Пушков заявил, что опасность войны между Ираном и США сохраняется

Москва, 9 января. Председатель комиссии Совета федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа об Иране. По мнению Пушкова, действия Вашингтона отменяют сценарий немедленного военного конфликта, однако опасность сохраняется.

Ранее Трамп выступил с телеобращением перед гражданами Америки, заявив, что в результате авиаударов по военным базам США жертв среди военных нет, а инфраструктуре нанесен минимальный ущерб.

Глава Белого дома также отказался от военной эскалации конфликта, пообещав ввести новые экономические санкции против Ирана.

«Это отменяет сценарий немедленного военного конфликта. Но кризис не преодолен. Опасность войны сохраняется», – прокомментировал Алексей Пушков в своем блоге в Twitter.

Напомним, ранее слова Дональда Трампа в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» и военный эксперт Борис Рожин.

По его словам, выбор у Трампа простой: если возглавляемое им государство нанесет удар по Ирану, то ему придется ввязаться в крупную региональную войну, попутно втянув в этот конфликт Израиль, Йемен и Ливан. На другой стороне медали — деэскалация, начало которой мы и наблюдаем, считает эксперт. По мнению Рожина, лидер США явно не ожидал такого сильного ответа от своего оппонента, когда планировал убийство генерала Касема Сулеймани.

Ранее политологи высказали мнение, что санкции США подтолкнут Иран к переходу в теневой рынок, пишет «Газета.ru».