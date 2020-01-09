Новый детский персонаж появится в «Сватах»

Москва, 9 января. В седьмом сезоне популярного телесериала «Сваты», съемки которого идут в настоящий момент, появится новый персонаж.

В новых эпизодах сериала покажут детство Валентины Будько, роль которой исполняет украинская актриса Татьяна Кравченко. Молодую Валю сыграет 13-летняя Мария Тарасова. Ранее она уже появлялась в таких сериалах, как «Ведьма», «Будь, что будет», «Дом который».

Известно, что в продолжении сериала появится совершенно новый герой – директор сельского клуба Палыч, которого сыграет Михаил Трухин, сообщает сайт «53News».

Напомним, в середине октября 2019 года в Сети появилась информация, что съемки седьмого сезона сериала «Сваты» оказались под угрозой из-за массового ухода актеров. Об отказе участвовать в проекте заявили сразу несколько актеров, в том числе Анна Кошмал и Людмила Артемьева. Позже эта информация была опровергнута самими актерами.

Артист Федор Добронравов также опроверг информацию о том, что под Киевом якобы сгорел дом, в котором снимали шестой сезон сериала, писала «Газета.ru».