Триполи, 9 января. После того, как так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии использовало международный аэропорт «Митига» в Триполи для переброски наемников из Турции, была введена его воздушная блокада. Об этом сообщил официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал Ахмед аль-Мисмари.

Он заявил, что вооруженные силы под командование Халифы Хафтара расширяют «обозначенную до этого бесполетную зону в западном регионе, включив в нее аэропорт Митига и его военный аэродром в Триполи». Аль-Мисмари призвал все авиакомпании неукоснительно следовать этому запрету, чтобы не подвергать свои самолеты опасности.

«Решение о воздушной блокаде в отношении аэропорта «Митига»принято после того, как было установлено, что он используется для переброски наемников из Турции для поддержки милиций ПНС в Триполи, — заявил генерал.

Ранее сообщалось, что аэропорт «Митига» подвергся артиллерийскому обстрелу. О последствиях эти ударов пока не сообщалось.

Напомним, Триполи захвачен террористическим Правительством национального согласия Ливии (ПНС), возглавляемым Файезом Сарраджем. Боевики, действующие под прикрытием ПНС, похищают людей и занимаются работорговлей. Как установило Федеральное агентство новостей, Анкара поддерживает террористическое ПНС Ливии, обеспечивая бандформирования оружием в обход эмбарго ООН, а также перебрасывая членов экстремистских организаций из Сирии. Ранее в поддержке террористов Турцию обвинил постпред Сирии при ООН Башар Джафари.

Отметим, что против боевиков ПНС выступает Ливийская национальная армия (ЛНА) под предводительством Халифы Хафтара, который с 2014 года ведет в стране антитеррористическую операцию «Достоинство». На данный момент Хафтар освободил большую часть Ливии от вооруженных бандформирований.