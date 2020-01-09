После падения двух ракет в «зеленой зоне» Багдада никто не пострадал

Багдад, 9 января. В результате падения двух ракет в столице Ирака никто не пострадал. Взрывы произошли ранее в «зеленой зоне» города, где расположены правительственные здания, в том числе посольство Америки.

«Две ракеты «Катюша» упали в зеленой зоне, жертв нет», – цитирует РИА Новости пресс-службу иракских органов безопасности.

Напомним, местный телеканал Sky News Arabia сообщил о падении двух ракет в так называемой «зеленой зоне» Багдада. По данным СМИ, в центре иракской столицы сработали сирены воздушной тревоги, а очевидцы сообщают о нескольких взрывах.

Напомним, после конфликта между Ираном и США, произошедшим после убийства американцами генерала Касема Сулеймани, иранский Совбез подготовил более десятка вариантов мести, сообщает «Газета.ru».