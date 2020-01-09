Reuters пытается скрыть причастность США к трагедии с Boeing в Иране

Лондон, 9 января. Информационное агентство Reuters пытается скрыть причастность Америки к падению пассажирского Boeing в Иране. Со ссылкой на источник, издание называет причину катастрофы не ракетный удар, а техническую неисправность.

В своем заявлении издание опирается на информацию, якобы полученную от служб безопасности Канады. В свою очередь в украинском дипведомстве в Тегеране также исключили версию ракетной атаки. В первоначальном комментарии диппредставительство указало, что, по предварительной версии, причиной падения самолета могло стать возгорание двигателя, вызванное техническими неполадками. Позже пресс-служба изменила текст официального заявления.

Теперь в нем говорится, что причинами произошедшего займется комиссия, а заявления об иных версиях не носят официального характера. При этом стоит отметить, что Reuters не поясняет, какое отношение Канада имеет к авиакатастрофе, сообщает Nation News.

Напомним, 8 января Boeing 737 разбился спустя несколько минут после вылета международного аэропорта в Тегеране. На борту самолета находились 9 членов экипажа и 167 пассажиров.

Предполагается, что самолет «Международных Авиалиний Украины» Boeing 737 мог быть сбит американским беспилотником ВВС США в ответ на ночные ракетные обстрелы американских баз в Ираке.

После ЧП Росавиация выпустила рекомендации авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, а также Персидского и Оманского заливов из-за данных о существующих рисках для безопасности полетов гражданских лайнеров, пишет «Газета.ru».