Американская бронетехника переброшена из Ирака в Сирию на базу под Камышлы

Дамаск, 9 января. На американскую военную базу в районе сирийского города Камышлы были переброшены более шестидесяти военных машин международной коалиции, возглавляемой США. Об этом сообщает государственное телевидение Сирии.

Ранее сообщалось, что американские военные покинули две базы в северо-восточном регионе Сирии и выдвинулись в направлении Ирака.

По данным источника, военные машины прибыли на базу под Камышлы через «незаконный пограничный переход» на сирийско-иракской границе.

Отношения между США и Ираном обострились после того, как в ночь на 3 января в окрестностях Багдада в результате ракетного удара погиб иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани и еще несколько человек. Приказ о проведении операции отдал президент США Дональд Трамп.

В ночь на 8 января силы КСИР нанесли ракетный удар по крупнейшей базе США в Ираке «Айн-аль-Асад», а также по военному объекту США в северной части Ирака. Информации о погибших и масштабах разрушений пока нет.