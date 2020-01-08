Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада

Багдад, 8 января. Две ракеты упали в так называемой «зеленой зоне» Багдада, где расположены посольства и правительственные учреждения. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

По данным СМИ, в центре иракской столицы сработали сирены воздушной тревоги, а очевидцы сообщают о нескольких взрывах.

Отношения между Вашингтоном и Тегераном обострились в начале января, после того, как в районе аэропорта Багдада был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Авиаудар по автоколонне, в которой следовал высокопоставленный военный, был нанесен по приказу президента США Дональда Трампа.

В ночь на среду по базам США на западе и севере Ирака были нанесены удары баллистическими ракетами. Ответственность за атаки взял на себя Корпус стражей Иранской революции. В Минобороны США заявили, что «нет точной информации о каких-либо потерях убитыми или ранеными», сообщило RT.