سوريا نتائج 8 يناير: محادثات بين بوتين وأردوغان ، بيان ترامب حول الوضع مع إيران

سوريا ، 8 يناير. أعلن فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان عن عزمهما على محاربة الإرهاب في سوريا. أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيانًا رسميًا بشأن الهجمات على القواعد العسكرية الأمريكية.

مفاوضات بين بوتين وأردوغان

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن رئيسي الاتحاد الروسي وتركيا فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان أبدوا عزمهم على محاربة الإرهاب في سوريا وفقًا لجميع الاتفاقيات الثنائية الموقعة.

وأشار إلى أنه تم الإدلاء ببيان عقب نتائج المفاوضات في اسطنبول.

وقال لافروف: "في سوريا ، أعرب الرؤساء عن تصميمهم على البحث عن حل للأزمة السورية من جميع جوانبها وفقًا للوثائق المعتمدة في إطار عملية أستانا

تصريح دونالد ترامب حول الوضع مع إيران

;أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببيان رسمي حول الهجمات على القواعد العسكرية الأمريكية ، والتي قتل خلالها 80 شخصًا ، وفقًا لمصادر مختلفة. من زعيم الدولة الأقوى رسميًا على هذا الكوكب ، كان متوقعاًعلى الأقل إعلان حرب على إيران ، تجرأوا على الرد بشكل مناسب على مقتل سليماني ، لكن كل ما كان بإمكانه التصريح عنه كان الإعلان عن عقوبات جديدة ، لم تستطع الجمهورية الإسلامية التعود عليها.

لإنقاذ ماء الوجه ، كان على قائد الولايات المتحدة أن يقول إن الأضرار التي لحقت بالقاعدة العسكرية الأمريكية ليست كبيرة ، وليس هناك ضحايا. قال الخبير العسكري بوريس روزين في مقابلة مع وكالة الأنباء الفيدرالية إن هذا البيان سوف يشكل الأساس لسياسة واشنطن في وقف تصعيد الصراع مع طهران.

ووفقا له ، فإن اختيار ترامب بسيط: إذا كانت دولته ستوجه ضربة لإيران ، فسيتعين عليه الانخراط في حرب إقليمية كبرى ، في الوقت نفسه ستنجر إسرائيل واليمن ولبنان إلى هذا الصراع.

من الواضح أن الزعيم الأمريكي لم يكن يتوقع مثل هذا الرد القوي من خصمه عندما كان يخطط لاغتيال الجنرال قاسم سليماني

ونتيجة لذلك ، واصل الخبير ، نرى ضعفًا كبيرًا في تأثير الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وحتى بين حلفائها في التحالف الدولي ، الذين ، بعد أن أعربوا عن نيتهم ​​في تلبية مطلب البرلمان العراقي ، يتركون الأمريكيين وحدهم في هذا البلد.

في الواقع ، يختتم محاور الـ FAN ، فقد قام دونالد ترامب بخسارة البلد بأسره ، حين قام برمي جميع قواعد القانون الدولي التي يمكن تصورها وقتل سليماني. كل ما تبقى بالنسبة له الآن هو محاولة تبرير غبائه بحتمية. "كان يجب أن يكون قد قُتل منذ فترة طويلة" - هذه هي الرسالة الرئيسية للمؤتمر الصحفي لصاحب البيت الأبيض ، الذي تحدث مع المراسلين المحاطين بالجنرالات الذين ، على ما يبدو ، كان من المفترض أن يظهروا كل ما لديهم من قوة الآلة العسكرية الأمريكية ، والتي لم تجرؤ الولايات المتحدة على استخدامها في ساحة المعركة.

لم تحفظ إيران فقط ماء وجهها بانتقامها ،الذي كما بدا للجميع ، استراتيجية انتحارية في المواجهة العنيفة مع الولايات المتحدة ، ولكنها خرجت في نهاية المطاف منتصرة من الوضع ، مما عزز نفوذها في العراق بشكل كبير ، والذي كان معادٍ لها تاريخياً. ترامب ، مدرك للمطحنة التي يمكن أن يسقط فيها كل أفراد قواته في الشرق الأوسط.

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مسيرة حاشدة ضد اغتيال الجنرال سليماني

توجه سكان مدينة حمص في سوريا في حشد جماهيري لإدانة الأعمال الأمريكية في الشرق الأوسط واغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب قائد قوات التعبئة العراقية أبو مهدي المهندس.

عمل السليماني والمهندس عن كثب وحاربوا إرهابيي جماعة الدولة الإسلامية المحظورة في روسيا 1. اشتبهت واشنطن في أن الجيش متورط في تنظيم الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد من قبل العراقيين. في 3 يناير / كانون الثاني ، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا شخصيًا لإطلاق الصواريخ في مطار العاصمة العراقية ، حيث كان يتواجد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني والمهندس في موكب.

قصف في أربع محافظات سورية

سجل الجيش الروسي خلال اليوم الماضي 19 انتهاكًا لوقف الأعمال العدائية في الجمهورية العربية السورية. جاء ذلك في النشرة الإخبارية لوزارة الدفاع الروسية ، التي نشرت يوم الأربعاء على موقع وزارة الدفاع.

وفقًا للوزارة ، فقد أبلغ المراقبون الروس في اليوم الماضي عن 19 واقعة لإطلاق النار في محافظات إدلب وحلب واللاذقية وحماة.

تقول النشرة: "سجل الجيش التركي أيضاً وقائع فتح النار في المحافظات: حلب - سبع ، حماة - ستة ، إدلب - أربعة ، اللاذقية - 1