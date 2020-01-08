Боевики за день обстреляли провинции Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб в Сирии

Дамаск, 8 января. За прошедшие сутки боевики незаконных вооруженных бандформирований в Сирии совершили обстрелы четырех провинций. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС), генерал-майор Юрий Боренков.

Согласно официальным данным, всего за минувшие сутки было зарегистрировано 19 обстрелов.

«Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Биньямин, Сабикия, Макла-байт-Джунайд в провинции Алеппо. Сафсафа, Санджека, Кинсибба провинции Латакия. Сублат-Бсоката, Шарки-кафер-Дун, Крати, Хан-Шейхун, Телль-Кальбе, Барса, Абу-Дафна, Суккория в провинции Идлиб. Населенный пункт Хуайз провинции Хама», – говорится в сообщении российского ЦПВС.

Российские военные также призвали командиров незаконных вооруженных бандформирований отказаться от провокаций и перейти к мирному урегулированию ситуации.