Эксперты объяснили, почему США должны покинуть Ближний Восток

Москва, 8 января. Присутствие американских войск на Ближнем Востоке подрывает стабильность и безопасность региона, что было доказано в том числе убийством иранского генерала Касема Сулеймани и последовавшей за этим реакцией Ирана, выразившейся в ракетном обстреле американских баз в Ираке.

От кого американские военные защищают США в Сирии и Ираке?

По словам военного эксперта Fox News Дениэла Девиса, США следовало покинуть Ирак и Сирию сразу после поражения террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России). Комментируя убийство иранского генерала Касема Сулеймани, Девис призвал американские войска немедленно покинуть Ближний Восток, чтобы сохранить мощь США и жизни американских солдат.

В своей статье он напомнил, что Сулеймани был не просто одним из высокопоставленных официальных лиц, а героем для всего иранского народа, который закономерно захочет отомстить США за его убийство. Дэвис подчеркнул, что ситуация на Ближнем Востоке не изменится к лучшему, пока там находятся американские силы.

Американский эксперт напомнил, что наиболее уязвимыми целями США на Ближнем Востоке остаются американские военные в Ираке и Сирии, причем Пентагон по-прежнему не может дать внятного ответа, зачем они там находятся и от какой угрозы могут защитить США эти немногочисленные гарнизоны.

О необходимости вывести американский контингент с Ближнего Востока заявляла и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Что он (военный контингент. — Прим. ФАН) там делает, никто не знает. А то, что он должен покинуть территорию страны — должна решать именно сама страна. Такое поведение США стало практически нормой. Тоже самое в отношении Сирии, Ливии — разрушены государства, институты управления, общества. Поколения людей, которые не знают ничего кроме войны... Кто за это ответит? Кто ответит за то, что число потерь среди мирного населения в Ираке за последние 20 лет никто даже не посчитал? Кто наконец задаст вопрос: сколько все это можно терпеть?», — задалась вопросом Захарова.

Америка ведет себя как оккупант

Главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» и военный эксперт Борис Рожин отметил, что влияние США на Ближнем Востоке ослабевает. Союзники по НАТО де-факто бросили американцев в Ираке, после того, как парламент этой потребовал вывести иностранные войска.

«Теперь, если в течение года США не уйдут из Ирака, как того требуют власти этой страны, то они из его союзника автоматически превратятся в оккупанта со всеми вытекающими из этого дипломатическими штрафами, — считает Рожин. — Проблемы появятся также и с военным контингентом в Сирии, ибо все его снабжение осуществляется именно с территории Ирака. Таким образом, сыпется вся эта довольно вычурная конструкция, которая создавалась администрацией Трампа»

Бывший сотрудник Госдепа Майкл Спрингман прокомментировал ситуацию с опубликованным письмом американского командования, которое было отправлено правительству Ирака. В нем заявлялось о предстоящем выводе американских войск, однако руководство Пентагона позже опровергло эту информацию, а письмо назвало «черновиком», отправленным «по ошибке». Спрингман отметил, что действуя подобным образом, США превращаются в оккупантов.

«На месте иракского правительства я бы отказался от такого сотрудничества. Они не приглашали нас, чтобы мы оккупировали их страну. Кроме того, иракцы могут подать на нас в международный уголовный суд, заявить, что американцы без объявления войны пришли на их землю и отказываются уходить домой», — сказал бывший сотрудник Госдепа.

Глава организации «Международная кризисная группа» Роберт Малли отметил, что вывод американских войск из Ирака был бы ситуацией, выигрышной как для США, так и для Ирана. Это, в свою очередь, позволило бы добиться разрядки в ближневосточном регионе.

«Там не исключен беспроигрышный вариант для Трампа и Ирана. Трамп давно говорит, что он хочет выводить войска, прекращать войны. При этом он не смог уйти из Сирии, хотя старался, из Афганистана, хотя старался. Он может сказать: они не хотят меня там, зачем оставаться? И если он объявит о выходе, Иран сможет заявить о своего рода победе», — считает американский эксперт.

Напомним, в ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по автомобильной колонне в районе аэропорта в Багдаде, убив командующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Распоряжение об атаке, обострившей ситуацию на Ближнем Востоке, отдал лично президент США Дональд Трамп.

8 января Иран ответил на эту агрессию, выпустив ракеты по американским военным базам в Ираке. По данным иранского телеканала Press TV, в результате погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп отреагировал на это в своем Twitter, написав, что «все в порядке».

1 Организация запрещена на территории РФ.