Военная полиция РФ продолжает патрулировать провинции Алеппо, Хасака, Ракка в Сирии

Дамаск, 8 января. В Сирии усилиями подразделений российское военной полиции продолжается патрулирование маршрутов в ряде провинций. Об этом во время брифинга заявил, руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, генерал-майор Юрий Боренков.

За последние стуки российские военные прошли маршрутами Аджами – Манбидж, Аджами – Каракозак, Кораби – Кобани – Минас – Сатия – Каблик – Зекари – Мейдан – Хурус – Серрии-Эш-Шималия – Аблеклия – Кадрия – Мджейбна – Джалиб-Эль-Хасан – Джарния – Эль-Молех – Телль-Осман - Шеллаль – Джубб-Хирада – Кадрия – Абдеклия – Серрии-Эш-Шималия – Руби – Кобани – Кораби в провинции Алеппо.

Также военные РФ прошли по маршруту Камышлы – Дербисия – Салам-Алайк – Касра – Байрамия – Джудайма – Айда – Мушрак – Сайгир-Вустани – Кара-Куи – Бакаври – Дербисия – Камышлы, Камышлы – электростанция «Мабрук» в провинции Хасака.

Представителями ЦПВС был осмотрен маршрут Айн-Исса – Ахмедия – Квара – Халаф – Эль-Биса – эль-Бек – Эль-Васта – Хнейз-эш-Шималия – Мухаммед-Эль-Удвания – Авад-эр-Рхель – Тульт-Хнейз – Хелу-Абед – Мардж-абу-Шариб – Али-эль-Хасан – Телль-эс-Самен – Эль-Хадрия – Ахмедия – Айн-Исса в провинции Ракка.

Кроме того, российская авиация с воздуха осмотрела маршрут Квайрес – Метрас – Челебия – Квайрес.

Напомним, в 2017 году бандформирования курдов пришли в регионы за Евфратом, где живут в основном арабы-сунниты, и захватили территории провинций Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасака. Вместо того, чтобы передать данные районы официальному Дамаску, главари SDF фактически оккупировали их.

22 октября 2019 года лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли совместный меморандум. В соответствии с ним, 23 октября на сирийскую сторону границы были введены силы российской военной полиции и сирийские пограничники для вывода незаконных вооруженных формирований курдов. Впоследствии российские, сирийские и турецкие войска начали совместное патрулирование установленной зоны безопасности.