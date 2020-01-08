Совместным заявлением Эрдоган и Путин подтвердили нелегитимность Сарраджа по Cхиратским соглашениям

Анкара, 8 января. Лидеры России и Турции согласовали единую позицию по урегулированию кризиса в Ливии. Об этом заявил в ходе пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Обеспечение немедленного прекращения огня является безотлагательным приоритетом для начала инклюзивного внутриливийского политического процесса под эгидой ООН, на основе Политического соглашения по Ливии от 2015 года, а также резолюции 2259 и других соответствующих решений СБ ООН», — говорится в совместном заявлении лидеров России и Турции.

Напомним, изначально ПНС Ливии было сформировано в 2016 году в соответствии с Ливийским политическим соглашением, известным также как Схиратское соглашение. Этот документ четко регулирует обязанности исполнительных и законодательных органов Ливии, а также сроки их мандата ПНС, который был ограничен двумя годами. За этот период ПНС должно было сформировать конституцию, параллельно обеспечивая граждан Ливии базовыми потребностями: следить за обеспечением социальных нужд, безопасностью и следованием букве закона. Однако на деле ПНС только усугубило кризис, связалось с террористами и взяло под контроль наркотрафик и торговлю людьми.

По мнению президента Фонда защиты национальных ценностей РФ (ФЗНЦ), члена Общественной палаты России Александра Малькевича, упор в заявлении главы российского государства был сделан на то, что в основе урегулирования ливийского кризиса должно лежать именно политическое соглашение по Ливии 2015 года.

«Это подтверждает нелегитимность так называемого ПНС Ливии Файеза Сарраджа, потому что все его полномочия по этим соглашениям истекли в 2018 году со всеми максимальными допущениями по срокам. Есть легитимный парламент в Бенгази — все стороны должны договориться, чтобы в максимально короткие сроки принять целый пакет законов, включая закон о выборах президента и определить первоочередные меры, которые позволят залечить раны на теле страны и наказать террористов, боевиков, которые орудовали все эти годы. Безусловно, с учетом требований мировой общественности, создать Международный трибунал, и те боевики, которые бесчинствовали в Ливии, должны понести наказание. Я не знаю, честно говоря, как в этом ключе будут выкручиваться после совместного заявления двух глав государств представители так называемого Правительства национального согласия», — рассуждает Александр Малькевич.

Отметим, что после заявлений о вводе войск на территорию Ливии со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана он тут же дал попятную, сказав, что военным путем ничего не добиться, и риторика турецкого лидера уже сменилась — речь пошла уже о перемирии.

«С первых же минут он (Эрдоган — Прим. ФАН) столкнулся с противодействием, в том числе, внутри Турции. Знающие эксперты считали, что он и не собирался там предпринимать никаких серьезных действий со своей армией — его задачей было взвинтить ставки перед переговорами с Путиным, пустить пыль в глаза. Даже голосование в парламенте показало, что в соотношении 2:1 резолюция прошла, но оппозиция в обществе достаточно серьезная, потому что одно дело была операция в соседней Сирии, другое – какие-то экспрессионистские устремления далеко от Турции. Перспектива получения гробов с турецкими солдатами определенно пугает всю турецкую правящую элиту. Потому воевать турецкая армия там не собиралась! Другое дело, что вооружение для боевиков, силы и средства Турцией все же предоставлялись. Но в Ливии настал единодушный народный подъем, настоящее чудо: все племена, забыв старые распри, взялись за оружие, чтобы дать отпор противнику. Я думаю, это отрезвило горячие головы в Турции», — заключил президент ФЗНЦ.

Напомним, согласно Схиратским соглашениям, одной из задач ПНС было разоружение вооруженных бандформирований, а ПНС в ноябре 2019 года признало, что сотрудничает с ними. Среди этих группировок — «Батальон Хиттын» во главе с Салахом Бади. Эта организация включена в санкционный список ООН в ноябре 2018 года. Как сообщает издание «Египет сегодня», ПНС, которое изначально заседало в Тунисе, заключило соглашение с вооруженными группировками, которые оно должно было распустить, о том, чтобы они вошли в состав министерств обороны и внутренних дел, им дали хорошее финансирование. Но эти люди не могут обеспечить стабильную обстановку в стране из-за своих шкурных интересов между бандформированиями, выступающими против Хафтара, видятся явные разногласия.

Плотную связь функционеров Правительства национального согласия с террористами подтверждает ближайшее окружение его лидера. На молитве в Ид аль-Фитр в Триполи рядом с Файезом Сарраджем был замечен человек, признанный террористом 10 июня 2017 года Комитетом по обороне и национальной безопасности Палаты представителей. Это Салех Хадийат ад-Даики. Он является военным командиром группы боевиков и бывшим руководителем тюрьмы аль-Хадаба, о чем писало ливийское издание Libya akhbar.