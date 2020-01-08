Российские военные выдали более 3 тонн продуктов жителям Сирии

Дамаск, 8 января. За последние сутки представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии выдали 750 продовольственных наборов пострадавшим жителям страны. Общий вес переданной гуманитарной помощи составил более 3 тонн.

Необходимые продукты из рук россиян получили жители населенных пунктов Эль-Мушрафа провинции Рака, Суран провинции Хама, Сальхиях провинции Дейр-эз-Зор.

«Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2 320 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3 901,59 тонны», – сообщил во время брифинга генерал-майор Юрий Боренков.

Кроме того, в городах Кобани, Эль-Мушрафа и Камышлы военные медики Минобороны России оказали необходимую помощь 296 гражданам Сирии. За все время врачи помогли более чем 116 тысячам сирийцев.