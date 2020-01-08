Турция поставляет оружие боевикам ПНС Ливии большим количеством грузовых самолетов

Анкара, 8 января. Турция продолжает поставлять боевикам из так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии оружие в обход эмбарго ООН и международному праву, игнорируя при этом интересы других стран.

Оружие из Турции на территорию Ливии поступает на грузовых бортах самолетов Ливийской авиакомпании «Глобальная авиационная и сервисная группа» (GASG) и принадлежащих Молдавской авиакомпании Aerotranscargo. Как известно, указанная компания в 2017 году появилась в отчете группы экспертов ООН в качестве одного из нескольких поставщиков грузовых авиаперевозок в Восточной Европе, которые выполняли рейсы, показавшиеся ООН подозрительными. Предполагалось, что некоторые из них были связаны с незаконными поставками оружия. Разбиралось Федеральное агентство новостей.

Авиакомпания «Глобальная авиационная и сервисная группа» (GASG) была основана в 2003 году со штаб-квартирой в Триполи, а также с офисами в Бенгази и Стамбуле. В 2006 году эту компанию переименовали в Global Air, но в настоящее время встречаются оба названия данной организации. В 2007 году офис компании зарегистрирован в Турции, в лице генерального директора выступает Kaptain Abdusalam Ibrahim Arad.

«27 сентября 2006 г. в Байдоа, Сомали, приземлился грузовой самолет Ил-76-ТД (Регистрационный номер: 5A-DQA), на котором находились две единицы бронетехники и неизвестное количество высокопоставленных военных офицеров Уганды. Самолет, который следовал из Куфры (Ливия), по пути в Байдоа, по сообщениям, эксплуатировался «Глобальной авиационной и сервисной группой» (GASG), зафрахтованным поставщиком услуг авиаперевозок, базирующимся в Триполи (Ливия). Семь лет спустя GASG появился на авианакладной, выпущенной за неофициальную передачу нескольких тысяч пистолетов Caracel F, которые, согласно заявлению ООН, были куплены американской компанией и экспортированы базирующейся в ОАЭ Caracel International LLC к ливийским силам, тогда — организованным при Министерстве внутренних дел в Митиге, Ливия…», — сообщает один из интернет-источников.

Затем вскрылись связи с молдавской авиакомпанией: в 2017 году «Глобальная авиационная и сервисная группа» (GASG) зафрахтовала самолет, принадлежащий молдавской компании AerotransCargo, самолет Airbus A300C4-203 (номер ER-ABE). Воздушное судно было обнаружено при перелетах из Турции в Ливию.

Самолеты самой авиакомпании AerotransCargo также летают в Ливию, например Boeing 747 – 412 номер ER-BBJ (грузовой самолет) и Boeing 747-412 номер ER-JAI (грузовой самолет). Данный факт свидетельствует о том, что авиакомпания AerotransCargo также причастна к перевозке оружия.

С помощью ресурса Flightradar удалось зафиксировать еще несколько подобных прецедентов, указывающих на вмешательство Турции во внутренние дела Ливии.

Так в 12.05 по московскому времени 14 декабря 2019 года в 300 км от Триполи, в нейтральных водах, на радаре появился борт Airbus A300C4-203 (регистрационный номер ER-ABE) — он летел в сторону Триполи и через 15 минут пропал с радаров. Информация от месте взлета и посадки отсутствовала.

В ходе поиска данного борта в интернете удалось выяснить, что данный борт с 2017 года принадлежит Ливии (Global Aviation and Services Group) и является грузовым судном. По истории перелетов с октября 2019 года установлено, что он вылетал и прибывал только в Стамбул. В ноябре 2019 года он осуществил 16 перелетов. В декабре 2019 с 1 по 8 число он осуществлял ежедневные перелеты.

В период с 08.12.2019 по 13.12.2019 перелетов не было. Был осуществлен перелет 14.12.2019 и по настоящее время перелетов не было. 24 декабря 2019 в 09.00 он вылетел из Стамбула и в 12.20 прибыл в Мисурату.

С учетом недавнего совместного заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента РФ Владимира Путина турецкому лидеру стоит серьезно пересмотреть свои приоритеты относительно поддержки террористического режима Правительства национального согласия и прекратить военные поставки на сторону боевиков.