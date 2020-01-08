Трамп заявил, что США готовы к миру с Ираном

Вашингтон, 8 января. Соединенные Штаты готовы к миру с Ираном, заявил американский президент Дональд Трамп. По его словам, Вашингтон надеется, что у Тегерана будут гармоничные отношения со всеми странами мира.

«Обращаюсь к народу и руководству Ирана. Мы хотим, чтобы у вас было великое будущее, которого вы заслуживаете: процветание в вашей стране и гармоничные отношения со странами мира. Соединенные Штаты готовы к миру со всеми, кто стремится к нему», — заявил Трамп в своем телеобращении к согражданам

Кроме того, Трамп обратился к членам НАТО с призывом играть более активную роль на Ближнем Востоке. Он напомнил, что за три года его пребывания на посту президента, военные расходы США серьезно возросли. Трамп подчеркнул, что несмотря на это, США не собираются «бряцать саблей» на Ближнем востоке.

США 3 января объявили, что в районе аэропорта Багдада был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Авиаудар по автоколонне высокопоставленного военного был нанесен по приказу президента США Дональда Трампа. В Белом доме заявили, что операция носила «оборонительный характер» и якобы преследовала цель защитить находящихся на Ближнем Востоке американских военных и дипломатов.

В ответ Иран выпустил несколько десятков баллистических ракет. Целями стали базы военных США и коалиции в Ираке, сообщило RT. По словам помощника главы Пентагона Джонатана Хоффмана точной информации о потерях убитыми или ранеными нет.