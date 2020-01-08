История о ЧВК «Вагнера» заставила Эрдогана договариваться о перемирии

Москва, 8 января. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган принял решение отступить в вопросе вокруг Ливии после значительных успехов Ливийской национальной армии (ЛНА), которую, по мнению Турции, поддерживает ЧВК «Вагнера». Также свою роль сыграла встреча с российским президентом Владимиром Путным, после которой Эрдоган отказался от воинственных заявлений о помощи боевикам так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Именно месседж послания о ЧВК «Вагнера» заставил турков сесть за стол переговоров и договориться о мире

Встреча Путина и Эрдогана состоялась в эту среду в Стамбуле. По ее итогам оба лидера призвали все стороны конфликта в Ливии объявить перемирие, которое вступит в силу в ночь на 12 января.

Российский и турецкий лидеры напомнили, что мир и стабильность в Сирии могут быть достигнуты лишь путем политического процесса, основанного на диалоге. Многие обратили внимание, что Эрдоган кардинально сменил риторику. Если раньше он заявлял, что готов отправить турецких военных на помощь боевикам из ПНС, то теперь президент Турции тоже призывает к мирному урегулированию в Ливии.

Причиной этому – успехи ЛНА. Западные СМИ активно распространяют информацию о том, что ей помогают добровольцы из ЧВК «Вагнера», однако в любом случае прогресс командующего ЛНА фельдмаршала Халифы Хафтара, который успешно очищает северо-запад Ливии от террористов, заставил Эрдогана пойти на попятную и отвернуться от ПНС. Даже несмотря на ту помощь, которую Анкара оказала Триполи, ПНС отступает под натиском сил Хафтара, а стратегически важный город Сирт был освобожден ЛНА за несколько часов. Несмотря на поддержку Турции, ПНС и возглавляющий ее Файез Саррадж терпят поражение, а народ Ливии переживает национальный подъем.

Поэтому не состоялась встреча Хафтара и Сарраджа в Риме – ПНС просто нечего предложить ЛНА, кроме как согласится на предложенные условия капитуляции. Очевидно, что чем слабее будут позиции ПНС, тем активнее будет сотрудничать Эрдоган с Россией, а затем и с Хафтаром в вопросах нефти и средиземноморского шельфа.

Ситуацию прокомментировал для ФАН президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич.