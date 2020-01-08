История о ЧВК «Вагнера» заставила Эрдогана договариваться о перемирии

Москва, 8 января. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган принял решение отступить в вопросе вокруг Ливии после значительных успехов Ливийской национальной армии (ЛНА), которую, по мнению Турции, поддерживает ЧВК «Вагнера». Также свою роль сыграла встреча с российским президентом Владимиром Путным, после которой Эрдоган отказался от воинственных заявлений о помощи боевикам так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Именно месседж послания о ЧВК «Вагнера» заставил турков сесть за стол переговоров и договориться о мире
Встреча Путина и Эрдогана состоялась в эту среду в Стамбуле. По ее итогам оба лидера призвали все стороны конфликта в Ливии объявить перемирие, которое вступит в силу в ночь на 12 января.
Российский и турецкий лидеры напомнили, что мир и стабильность в Сирии могут быть достигнуты лишь путем политического процесса, основанного на диалоге. Многие обратили внимание, что Эрдоган кардинально сменил риторику. Если раньше он заявлял, что готов отправить турецких военных на помощь боевикам из ПНС, то теперь президент Турции тоже призывает к мирному урегулированию в Ливии.
Причиной этому – успехи ЛНА. Западные СМИ активно распространяют информацию о том, что ей помогают добровольцы из ЧВК «Вагнера», однако в любом случае прогресс командующего ЛНА фельдмаршала Халифы Хафтара, который успешно очищает северо-запад Ливии от террористов, заставил Эрдогана пойти на попятную и отвернуться от ПНС. Даже несмотря на ту помощь, которую Анкара оказала Триполи, ПНС отступает под натиском сил Хафтара, а стратегически важный город Сирт был освобожден ЛНА за несколько часов. Несмотря на поддержку Турции, ПНС и возглавляющий ее Файез Саррадж терпят поражение, а народ Ливии переживает национальный подъем.
Поэтому не состоялась встреча Хафтара и Сарраджа в Риме – ПНС просто нечего предложить ЛНА, кроме как согласится на предложенные условия капитуляции. Очевидно, что чем слабее будут позиции ПНС, тем активнее будет сотрудничать Эрдоган с Россией, а затем и с Хафтаром в вопросах нефти и средиземноморского шельфа.
Ситуацию прокомментировал для ФАН президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич.
«Две недели весь мир наблюдал и слышал воинственную риторику Турции. Осуществлялась массированная засылка военной техники. Тысячи подготовленных террористов из Идлиба перебрасывались в Ливию. Красивое постановочное заседание турецкого парламента. И на фоне всего вот этого, демонстрации силы и игры мускулами – чего они добились? Вызвали у ливийцев реальный национальный подъем; все племена, забыв былые распри, объединились, за оружие брался и стар и млад. ПНС отступает по все фронтам. Тревога в Мисурате, за три часа взят Сирт – причем полностью: порт, база, все.
Получается удивительная такая история: невзирая на поставки техники, на помощь бандитами, на якобы переброску турецкой армии (одной из лучших в Европе или в мире), Саррадж со своей кликой полностью провалился. И по факту мы видим сейчас, что они выкидывают белый флаг, объявляется перемирие, а турки так и не стали, несмотря на свои заявления, переходить от слов к делу.
Почему? На мой взгляд эти громогласные заявления Эрдогана о том, что в Ливии находятся несколько тысяч сотрудников российской ЧВК «Вагнера» сослужили обратную службу. Этот месседж сыграл против и ПНС, и турецкой армии. Потому что создана такая репутация, такая слава российским воинам в широком смысле этого слова, и ЧВК «Вагнера» в узком смысле этого слова, что турки испугались сами. Месседж о ЧВК «Вагнера» сослужил добрую службу Ливии и остановил турок, которые сами транслировали и распускали эту информацию», — отметил он.