Рожин заявил, что Трамп потерял целую страну, убив Сулеймани

Президент США Дональд Трамп выступил с официальным заявлением по поводу атак на американские военные базы, в ходе которых по разным данным погибло до 80 человек. От лидера формально самого могущественного государства планеты ждали как минимум объявления войны Ирану, дерзнувшему адекватно ответить на убийства своих должностных лиц, однако все, что он смог выдать — это анонсирование новых санкций, к которым исламской республике не привыкать.

Чтобы сохранить лицо, лидеру Соединенных Штатов пришлось сказать, что повреждения, полученные военной базой США, не так уж и велики, а человеческих жертв нет. Это заявление ляжет в основу взятого Вашингтоном курса на деэскалацию конфликта с Тегераном, заявил в интервью Федеральному агентству новостей главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» и военный эксперт Борис Рожин.

По его словам, выбор у Трампа простой: если возглавляемое им государство нанесет удар по Ирану, то ему придется ввязаться в крупную региональную войну, попутно втянув в этот конфликт Израиль, Йемен и Ливан.

«На другой стороне медали — деэскалация, — сказал собеседник ФАН. — Начало которой мы и наблюдаем. Лидер США явно не ожидал такого сильного ответа от своего оппонента, когда планировал убийство генерала Касема Сулеймани».

Как следствие, продолжил эксперт, мы видим значительное ослабление влияния Соединенных Штатов в ближневосточном регионе и даже среди своих собственных союзников по международной коалиции, которые, выразив намерение выполнить требование иракского парламента, по сути бросают американцев в этой стране одних.

«Теперь, если в течении года США не уйдут из Ирака, как того требуют власти этой страны, то они из его союзника автоматически превратятся в оккупанта со всеми вытекающими из этого дипломатическими штрафами, — считает Рожин. — Проблемы появятся также и с военным контингентом в Сирии, ибо все его снабжение осуществляется именно с территории Ирака. Таким образом, сыпется вся эта довольно вычурная конструкция, которая создавалась администрацией Трампа»

Фактически, делает вывод собеседник ФАН, поправ все мыслимые нормы международного права и убив Сулеймани, Дональд Трамп потерял целую страну. Все, что ему теперь остается — это пытаться оправдать свою глупость ее неизбежностью. «Его следовало убить давно» — вот главный посыл пресс-конференции хозяина Белого Дома, общавшегося с журналистами в окружении генералов, которые, по всей видимости, должны были одним своим видом показать всю мощь американской военной машины, которую США так и не решились вывезти на поле боя.

Иран же не только смог сохранить лицо, выбрав, как всем казалось, самоубийственную стратегию по силовому противостоянию Соединенным Штатам, но выйти в итоге из ситуации победителем, значительно укрепив свое влияние в исторически враждебном себе Ираке. Трамп же, осознав, в какую страшную мясорубку может попасть весь его ближневосточный контингент войск, пошел на попятный.

По словам Рожина, у американского президента просто не было выбора: по поводу войны с Ираном нет единого мнения не только в блоке НАТО, но и внутри истеблишмента в самих США. А значит, начав ее, можно лишиться не только шансов на второй президентский срок, но и на сохранение своего доброго имени, которое Трамп усердно чеканит на всех своих «башнях».