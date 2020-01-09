

Сирия, 9 января. САА при поддержке специалистов из РФ формирует ополчение в Дамаске. Военные объекты США в Ираке подверглись атаке иранских вооруженных сил. САА перебросила подкрепления на запад Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке военных специалистов РФ формирует ополчение обеспечения безопасности в Дамаске; направила подкрепления на запад Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в установке СВУ на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Курдские вооруженные группировки: обвиняются в освобождении 400 террористов ИГ1 в Хасаке.

«Тахрир аш-Шам»: публиковала ложные данные о потерях САА в ходе столкновений в южной части Идлиба; лишилась одного из полевых командиров на западе Алеппо.

Курдские вооруженные группировки: понесли потери во время междоусобной стычки в городе Ас-Сувар в Дейр-эз-Зоре; подозреваются в минировании автомобиля в районе Рас аль-Айна на севере Хасаки.

Соединенные Штаты: подверглись ударам иранских вооруженных сил в Ираке.

Международная коалиция: активизировала вылеты в Восточном Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

В минувшие сутки стало известно о формировании нового проправительственного ополчения в Дамаске. Как передавал на своей странице в сети Telegram военный источник (NovostiDamask), помощь в обучении новобранцев будут оказывать российские военные специалисты. Ополченцы, 300 из которых прибыли из города Дума в Восточной Гуте, будут задействованы в патрулировании территорий провинции в целях обеспечения безопасности гражданского населения. Предполагается, что в регионе все еще могут скрываться боевики вооруженной оппозиции, осуществляющие подпольную деятельность.

Между тем в окрестностях Дамаска, а также в городе Земрин на территории соседней провинции Даръа состоялся новый этап подрывных работ, направленных на ликвидацию СВУ и боеприпасов, которые были обнаружены после зачистки местности от боевиков вооруженной оппозиции.

Провинция Алеппо

Исламисты вооруженной оппозиции продолжили вести подготовку к наступлению на подконтрольной правительственным войскам территории на западе провинции. Согласно информации Twitter-канала (Salah_Addin), радикалы, действующие при поддержке иностранных спецслужб, провели проверку на позициях группировки «Джебхат ан-Нусра»1***, в результате которых были выявлены некоторые недочеты. Это повлекло за собой казнь одного из высокопоставленных полевых командиров бандформирования.

В свою очередь Сирийская арабская армия (САА) перебросила к линии соприкосновения сил с джихадистами дополнительные подразделения. По данным интернет-портала Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), подкрепления прибыли в прифронтовую зону на западе и юго-западе от Алеппо.

Провинция Дейр-эз-Зор

Накануне боевые вылеты на востоке провинции активизировали ВВС западной коалиции. Военный источник в сети Twitter (deirezzor24) сообщал о том, что авиация возглавляемого США альянса осуществляла патрулирование вдоль восточного берега реки Евфрат, а также в районах, подконтрольных проасадовским военизированным формированиям.

Поступала информация о том, что войска США были приведены в состояние повышенной боеготовности. По данным агентства новостей РИА Новости, ссылающегося на телеканал Syria TV, американские подразделения начали движение в сторону одной из военных баз Ирана, располагающейся на юго-востоке региона. Это произошло после того, как иранские силы нанесли удары по военным объектам Вашингтона в Ираке.

Во второй половине дня поступили данные о потерях в рядах «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Несколько курдских бойцов погибли в результате взрыва СВУ вблизи населенного пункта Аль-Джарзи, еще ряд членов группировки были убиты во время междоусобных стычек, развернувшихся в городе Ас-Сувар в Северном Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщал Twitter-канал (MasarPressNet).

Вечером фиксировались перестрелки на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и курдских боевиков к северо-востоку от административного центра провинции. Тем не менее эти сведения так и не были официально подтверждены.

Провинция Идлиб

На юге Идлиба в течение дня вновь отмечались взаимные обстрелы между правительственными войсками и боевиками исламистких бандгрупп. Новостной портал Halab Today TV сообщал о том, что исламисты открыли огонь из минометов по укрепрайонам Сирийской арабской армии (САА) недалеко от населенных пунктов Ат-Тах, Аз-Захабия и Аль-Барагиси. В ответ артиллерийские дивизионы САА ударили по военным объектам радикалов «Джебхат ан-Нусры»*** к югу от города Ариха.

Оппозиционные медиапорталы распространяли ложные сведения об уроне, нанесенном САА. Twitter-канал (Step_Agency) заявлял об убийстве ряда сирийских солдат и уничтожении танка армии САР, тем не менее официального подтверждения эта информация так и не получила.

Позднее связанные с боевиками источники также заявляли о том, что они отразили атаку правительственных формирований в районе населенного пункта Семака.

Провинция Хасака

Появилась информация о том, что курдские боевики освободили не менее 400 боевиков «Исламского государства». Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (hamid_balog), террористы были отпущены членами запрещенной во многих странах Рабочей партии Курдистана (РПК) и выступающих на ее стороне Отрядов народной самообороны (YPG). Как отмечалось, освобожденные боевики проследовали на территорию Ирака. Никаких подробностей о случившемся все еще не поступало.

Вечером произошел взрыв заминированного автомобиля в приграничном с Турцией районе, подконтрольном протурецким силам. Как передавал Twitter-канал (Sydocs), инцидент случился у населенного пункта Аль-Арбаин поблизости от Рас аль-Айна.

Ирак

Накануне военные объекты США на территории Ирака подверглись атаке иранских вооруженных сил. Telegram-канал (directorate4) заявил о том, что бойцы Корпуса Стражей Исламской революции нанесли 20 ракетных ударов по местам базирования американских военнослужащих. Так, нападению подвергся военный аэродром «Айн-Аль-Асад» на северо-западе от Багдада, а также командный пункт США поблизости от города Эрбиль в Иракском Курдистане. Иранские СМИ заявляли о гибели около 80 и ранении еще порядка 200 солдат ВС США, однако Вашингтон не признал наличие потерь.

Как известно, поводом для проведения налета стало убийство силами США командира спецподразделения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани, которое произошло 3 января. Напомним, действия США получили широкое осуждение на Ближнем Востоке.

Во второй половине дня сообщалось о том, что Хорватия и Словения приступили к выводу войск из Ирака. Предполагается, что власти стран на это подвигла эскалация конфликта между США и Ираном в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.