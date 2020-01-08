Спецслужбы займутся оценкой угроз для россиян на Ближнем Востоке

Москва, 8 января. Ряд ведомств и спецслужб проанализирует угрозы, которые могут коснуться российских граждан в Ближневосточном регионе. Соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Предложения по мерам, относящимся к компетенции Правительства Российской Федерации должны быть представлены до 9 января. Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

«Оцените угрозы безопасности российских граждан, находящихся в ближневосточном регионе, в том числе в районе Персидского и Оманского заливов, с учетом различных сценариев развития ситуации», — говорится в поручении.

Кроме того, ряду руководителей поручено оценить безопасность полетов и туризма на Ближнем Востоке, в том числе в районе Персидского и Оманского заливов, передает РИА Новости.

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