Российская оппозиция оправдывает США, обвиняя Иран в гибели украинского Boeing

Сегодня утром стало известно о крушении Boeing-737 в аэропорту Тегерана. Самолет принадлежал «Украинским авиалиниям» и направлялся в Киев. Погибли 176 человек — граждане Ирана (82 человека), Канады (63), Украины (11), Швеции (10), Великобритании (3), Афганистана (4) и Германии (3).

Официальная первая версия причины катастрофы — технические неполадки и ошибка пилота во время взлета. Президент Украины Владимир Зеленский попросил соотечественников не торопиться с выводами до окончания расследования, хотя МИД страны признал, что будет рассматривать все версии случившегося, включая версию теракта, отвергнутую Ираном.

Но российских несистемных оппозиционеров призыв промолчать до первых итогов расследования не устраивает: во всем плохом, что происходит в мире, виновата российская власть или ее союзники.

Первым выступил сотрудник Навального Леонид Волков: он прямо обвинил иранских военных в трагедии, не забыв упомянуть о параллели с малайзийским «Боингом», упавшим в Донбассе.

Волкову пытались намекнуть, что искать следы Кремля в иранской трагедии — это уже слишком, как и пользоваться случаем напомнить о «борьбе с режимом» в такой ситуации, но он, что называется, оседлал волну. Впрочем, цинизмом после плясок на костях из-за «лубянского стрелка» люди Навального никого удивить и не могут.

Отличился и депутат Мосгордумы Михаил Тимонов, поддержанный Навальным в «Умном голосовании». Сожалеет о том, что не успел съездить в Иран, и считает «бенефиты» России в свете роста цен на нефть после начала конфликта и возможности переключить внимание людей на внешнюю политику.

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман о сегодняшней катастрофе промолчал, но вчера отметился мемом о скором признании Пентагона в Иране террористами.

Его сердечный друг, историк Евгений Понасенков превзошел в мерзких шутках самого себя, порадовавшись гибели людей на похоронах убитого ракетным ударом США генерала Ирана Касема Сулеймани и опубликовав видео с шампанским в честь скорой «победоносной» войны.

Геннадий Гудков тоже хочет быть экспертом: раз иранцы не отдали черные ящики — точно виновны. Радости от гибели иранских граждан при минимальных потерях США он даже не скрывает.

Ну и конечно, на «МБХ-Медиа» и «Радио Свобода» промолчать не смогли. Первые разродились отвратительной подборкой «мемов» про начало третьей мировой войны, куда включили также Ройзмана с Понасенковым.

А в хронике авиакатастрофы не забыли указать, что «техническая ошибка — версия Ирана, но подозрительно, как скоро все случилось после удара по базам США, ставшего ответом на убийство Сулеймани в Багдаде», намекая на возможность гибели самолета от иранских ракет.

На «Радио Свобода» и не пытаются быть корректными, утверждая словами своего эксперта — генерала Николая Маломужа, отставного председателя СВР Украины, что в катастрофе, вероятнее всего, иранский след.

«Известно, что эта ракетная атака произошла примерно за три часа до авиакатастрофы. Тем не менее ракета могла поразить украинский лайнер, а позже, и это могло стать случайностью, могла произойти ошибка в выборе объекта силами ПВО. И наконец, украинский самолет и все находившиеся на его борту могли стать жертвами спецоперации, например, иранских спецслужб в контексте набирающего обороты конфликта на Ближнем Востоке», — сказал он изданию.

А вот осторожный главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов прямых выводов не делает, но обратил внимание на отсутствие копоти на двигателе. Правда, ему напомнили, что стоит сначала увидеть оба двигателя.

О других вариантах либеральные СМИ и блогеры пока молчат, но источники в иранской армии предположили, что самолет могли сбить американские беспилотники. Эта версия имеет право на жизнь, так как обстоятельство выгодно США — потом будет удобнее обвинить Иран в мести и открыть себе дорогу для нового витка конфликта. Похожий случай был в 1988 году — американский крейсер «Винсеннес» сбил летящий из Тегерана в ОАЭ самолет Airbus A300B2-203, погибли 274 пассажира, в том числе 65 детей. Тогда командир крейсера Уильям Роджерс немедленно обвинил Иран в провокации, рассказывая, что корабль обстреляли неожиданно с вертолета, который потом исчез. Конфликт удалось погасить в зародыше, и дело кончилось компенсациями по суду, однако США до сих пор не признали вины за инцидент.

Российские оппозиционеры, не скрывающие симпатии к Америке, не любят вспоминать об этом эпизоде и всегда готовы помочь убедить мир, будто бы Иран и любая другая страна могут убивать собственных граждан ради политических целей, а США никогда не проливают крови мирных жителей.