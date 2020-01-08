Президент США призвал НАТО вовлечься в процесс на Ближнем Востоке

Вашингтон, 8 января. Американский президент Дональд Трамп призвал НАТО вовлечься в процесс на Ближнем Востоке. Об этом глава Белого дома сказал в обращении к нации в среду.

«Сегодня я попрошу НАТО сильнее вовлечься в процесс на Ближнем Востоке», — заявил Трамп.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства по согласованию с главой Белого дома главы спецподразделения Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Через некоторое время Корпус стражей Исламской революции выпустил ракеты по двум военным объектам США в Ираке, 80 американцев погибли.

Официальный представитель РФ Мария Захарова заявила, что ракетные удары Ирана по американским военным базам были спровоцированы Вашингтоном. Ситуация на Ближнем Востоке перешла в стадию эскалации, отметила Захарова.