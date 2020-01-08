

Сирия, 8 января. Почти 800 беженцев вернулись в Сирию за последние 24 часа. Жители Хомса осудили убийство главы спецназа КСИР в Ираке силами США. Центр по примирению враждующих сторон провел три гуманитарные акции в САР, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: завершили очередной этап разминирования местности в Дамаске и Даръа; восстановили три жилых дома в городе Абу-Кемаль в Дейр-эз-Зоре.

Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС): провел три гуманитарные акции на территории Сирии.

Курдские вооруженные группировки: по неподтвержденным данным, вступили в противостояние с САА к северо-востоку от Дейр-эз-Зора.

ВС Турции и протурецкие силы: пережили взрыв заминированного автомобиля в районе города Рас аль-Айн в северной части Хасаки.

Провинция Даръа

Российский Центр по примирению враждующих сторон сообщает о том, что за сутки на территорию Сирийской Арабской Республики (САР) вернулись почти 800 беженцев. 178 сирийцев прибыли из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах», еще 303 человека пересекли границу с Иорданией в районе пограничного перехода «Насиб» на юге провинции.

В Юго-западной Сирии вновь прошли подрывные работы. Инженерные подразделения правительственных сил выполняли задачи по уничтожению СВУ и боеприпасов, выявленных после зачистки местности от джихадистов вооруженной оппозиции, в предместьях Дамаска, а также в населенном пункте Земрин в Даръа. В общей сложности саперы Сирийской арабской армии (САА) разминировали 2,2 гектара территории, обнаружив при этом 37 взрывных устройств.

Провинция Хомс

Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) сообщает о том, что в административном центре провинции проходят народные демонстрации. Митингующие осуждают действия вооруженных сил США в Ираке, которые привели к убийству главы спецподразделения Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), генерала Касема Сулеймани. Напомним, ранее подобные акции состоялись в Алеппо, а также на территории Ирака и Ирана.

Напомним, иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны. В свою очередь США отказались покидать Республику, потребовав выплаты средств, вложенных в строительство военно-воздушной базы в Багдаде.

Провинция Дейр-эз-Зор

Официальный Facebook-канал Министерства обороны РФ (mod.mil.rus) опубликовал данные о том, что сотрудники ЦПВС в течение дня провели три гуманитарные акции в Сирии. 100 продовольственных наборов были выданы жителям населенного пункта Сальхия в Дейр-эз-Зоре, 250 получили сирийцы из Сурана в Хаме, еще 400 продуктовых корзин общим весом почти в две тонны удалось доставить в город Эль-Мушрафа в Ракке.

Кроме того, появились новые сведения о работах по восстановлению инфраструктуры населенных пунктов, находившихся в оккупации исламистов различных антиправительственных формирований. Так, были отремонтированы три жилых дома в городе Абу-Кемаль.

Между тем Twitter-канал (deirezzor24) сообщает о перестрелках северо-западнее Дейр-эз-Зора в районе населенных пунктов Аль-Хусейния и Аль-Джунейна. По неподтвержденным данным, ударами обмениваются военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) и «Демократические силы Сирии»**** (SDF). Более точная информация пока выясняется.

Провинция Хасака

В северной части Хасаки прогремел взрыв. Как передает на свое странице в сети Twitter военный источник (Sydocs), детонировавшее СВУ было заложено в автомобиле, припаркованном неподалеку от населенного пункта Аль-Арбаин в районе Рас аль-Айна. В минировании транспортного средства подозреваются боевики радикальных курдских бандгрупп, осуществляющих подпольную деятельность на территориях, которые занимают вооруженные силы Турции и их союзники. Напомним, этот район перешел под контроль протурецких сил в октябре прошлого года по условиям российско-турецкого соглашения о взаимопонимании.