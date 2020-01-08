Трамп заявил, что США независимы от ближневосточной нефти и она им не нужна

Вашингтон, 8 января. США независимы и не нуждаются в ближневосточной нефти, заявил президент США Дональд Трамп в ходе своего послания нации после ответного удара Ирана по американским базам в Ираке.

Напомним, 8 января военные КСИР выпустили ракеты по объектам США в ответ на убийство своего генерала Касема Сулеймани. Трамп заверил, что базы серьезного ущерба не получили, никто из американских граждан не погиб и не был ранен. При этом он пообещал, что против Ирана будут введены новые санкции, правда, не уточнил, какие.

Заявляя о нефти, Трамп лукавит. Достаточно вспомнить преступный нефтяной бизнес, который Штаты ведут в Сирии. Подробности этой деятельности ранее раскрыло Федеральное агентство новостей в своем расследовании о связи США с террористами запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1 и курдскими боевиками, которые оккупировали нефтяные поля в Заевфратье и помогают своим американским спонсорам получать огромную прибыль, расхищая природные богатства своей страны.

Надо сказать, что это уже давным давно ни для кого не секрет. В Минобороны РФ неоднократно заявляли о воровстве США сирийской нефти. Ведомство публиковало спутниковые фотографии колонн бензовозов, которые уезжали с нефтяных полей Сирии под прикрытием американских военных.

Доход от незаконной деятельности США в Сирии ежемесячно достигает 30 миллионов долларов. Все эти деньги переводятся на счета американских спецслужб и служащих Пентагона. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее назвал это грубым вмешательством в суверенитет Сирии и прямым нарушением международного законодательства. Взаимодействие США с террористами в Сирии ведется крайне активно – об этом подробно рассказывается в недавнем расследовании Федерального агентства новостей. США не только готовят боевиков, но и снабжают их своим оружием и боеприпасами.

1 Организация запрещена на территории РФ.