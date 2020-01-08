Трамп объяснил убийство Сулеймани

Вашингтон, 8 января. Американский президент Дональд Трамп в качестве оправдания за убийство иранского генерала Касема Сулеймани заявил, что тот якобы ответственен за смерти тысячи американских военнослужащих.

«Сулеймани ответственен за смерти тысячи американских военнослужащих, в том числе и за установку СВУ на дороге. Не так давно он планировал новые атаки, но мы его остановили. Его следовало убить давно», — сказал глава Белого дома в обращении к нации в среду.

Иранский генерал Касем Сулеймани погиб в результате ракетной атаки со стороны Соединенных Штатов по зоне, расположенной у аэропорта Багдада. Он командовал элитным подразделением Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Проведение операции одобрил лично Трамп без согласования с Конгрессом и властями Ирака.

Эксперты назвали убийство Сулеймани терактом со стороны США. Парламент Ирана признал американский Госдеп террористической организацией.