Трамп заявил, что не позволит Ирану иметь ядерное оружие



Вашингтон, 8 января. При нападении Ирана на американские военные базы в Ираке никто не пострадал, заявил сегодня президент США Дональд Трамп в своем обращении к нации.

По его словам, ущерб, нанесенный базам, был минимален.

«Иран, похоже, решил отступить, и это хорошо для всего мира», — добавил он

Ранее иранское телевидение сообщало о гибели 80 человек в результате ракетных обстрелов КСИР военных объектов США. А американский телеканал Fox News, в свою очередь, сообщил, что никто из граждан США в результате не был ранен и не погиб.

Кроме того, Трамп добавил, что не позволит Тегерану иметь ядерное оружие, по крайней мере пока он занимает пост американского президента.

«Пока я президент США, Ирану никогда не будет позволено иметь ядерное оружие», — подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, иранские военные ударили по военным базам США в Ираке в ночь на 8 января, до этого в ночь на 3 января американцы выпустили ракеты по аэропорту Багдада, когда там находился иранский генерал КСИР Касем Сулеймани.