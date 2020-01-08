Трамп намерен немедленно ввести «мощные» санкции против Ирана

Вашингтон, 8 января. Президент США Дональд Трамп заявил о решительных санкционных мерах в отношении Ирана. США будут ужесточать санкции до тех пор, пока Иран не изменит своего поведения.

Напомним, что Иран нанес ракетные удары по военным базам США в ночь на 8 января. Операция возмездия носит название «Мученик Сулеймани». В рамках операции Иран выпустил 22 ракеты. СМИ сообщают о 80 жертвах в результате удара.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация на Ближнем Востоке перешла в стадию эскалации.