Москвич организовал проект, помогающий приютам для бездомных животных



Дмитрий Михайлов в 2018 году придумал проект Walk The Dog. С тех пор ему удалось привлечь внимание к проблемам бездомных животных сотни людей. О том, как все начиналось, он рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей.

«Я работаю в международной компании, в которой есть волонтерская программа. Участвуя в ней, ты можешь побывать во многих местах на планете, где требуется помощь. Так, в 2017 году я поехал в Пуэрто-Рико и помогал местным приютам для бездомных животных, пострадавшим от урагана «Мария», — вспоминает Дмитрий.

Поездка не прошла даром, и, вернувшись домой, молодой человек решил продолжить благотворительную деятельность.

«Сначала я сам ездил в приют, потом начали присоединяться коллеги и друзья. У меня широкий круг общения, и постепенно, благодаря сарафанному радио и соцсетям, количество волонтеров увеличивалось. Сейчас у нас есть постоянная команда примерно из десяти человек и сотни помощников. Вместе мы поддерживаем частный приют «Домашний» на юге Москвы, в котором содержится более 600 собак и несколько десятков кошек. И мы не только выгуливаем собак, хотя это очень важно, но и устраиваем фотосессии, которые помогают найти им дом, организовали фандрайзинг, обеспечивающий животным корм и медикаменты».

Благодаря работе Дмитрия и его единомышленников хвостатые постояльцы приюта находят хозяев не только на родине, но даже за рубежом. Недавно одного из питомцев он навестил во время командировки в США.

«Люцик, Люцифер, попал в приют еще щенком, он пережил чумку, и у него есть особенность — не смыкается челюсть. У собаки было немного шансов найти хозяев, потому что люди любят красивых животных без каких-либо изъянов. Но благодаря фотографиям и распространению его истории в соцсетях нашлась семья, которая его полюбила. Сейчас он живет в Нью-Джерси у ветеринара и чувствует себя отлично», — рассказывает собеседник ФАН.

Проект Walk The Dog пока существует без какой-либо грантовой или спонсорской поддержки. Несмотря на это, волонтерам удается собирать средства для помощи животным. Например, в прошлом году благодаря неравнодушным людям удалось закупить для приюта утепленные будки для собак. Самое главное — проект объединяет людей, готовых бескорыстно уделять свое время и внимание тем, кто в этом нуждается.