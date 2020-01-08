Москва, 8 января. Российский экспортный газопровод «Турецкий поток» был запущен без задержек, потому что все ключевые решения принимались двумя людьми: лидерами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, а судьбу «Северного потока — 2» решают власти стран ЕС, поэтому процесс тормозит, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Северный поток — 2» решает целый Евросоюз, а это колхоз, вот и стройка остановилась. Вот два разных подхода, и первый, когда договариваются два человека, очевидно, лучше», — написал он в своем Telegram-канале.

Как сообщалось ранее, 8 января в Стамбуле президенты России, Турции, Сербии и премьер-министр Болгарии приняли участие в церемонии официального открытия газопровода «Турецкий поток». Владимир Путин назвал запуск газопровода событием, важным не только для России и Турции, но и для всей Европы.

Этот газопровод состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

20 декабря минувшего года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, предусматривал санкции против и «Северного потока — 2», и «Турецкого потока». Вашингтон потребовал от компаний, ведущих строительство труб этих газопроводов, немедленно прекратить работы. Швейцарская компания Allseas почти сразу заявила о приостановке работы по прокладке «Северного потока — 2».