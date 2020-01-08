Самбурская назвала российских туристов «быдлом»

Москва, 8 января. Известная российская актриса Настасья Самбурская возмутилась поведением российских туристов на Бали. Соответствующий пост она разместила в своем профиле в Instagram.

«Дорогие мои соотечественники, зачем себя вести, как быдло, на пляже? Неделю мы спокойно отдыхаем, отель семейный, тишина, спокойствие. Приходят сегодня и на! БАМ! Русскую рэпчину на весь пляж через блютуз-колонку!» — гневно написала Самбурская.

Российская актриса призвала российских туристов с пониманием относиться к другим людям, которые, действительно, приехали отдохнуть на курорт. Самбурская также отметила, что именно за это некоторые заплатили большие деньги, и им необходимо спокойствие, а не тусовки.

Ранее Самбурская выложила фото, высмеивающее бодипозитив и size plus моделей. Она спародировала известную американскую модель «большого размера» Эшли Грэхем. Российская актриса сфотографировалась в купальнике, надув живот, и попыталась повторить позу из откровенной фотосессии беременной американки. Однако подписчики актрисы не оценили ее шутку, отметив, что ни у кого нет права иронизировать над полными людьми.