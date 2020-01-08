Пилоты украинского Boeing потеряли связь с диспетчерами сразу после вылета из Тегерана

Тегеран, 8 января. Пилоты украинского самолета Boeing-737, разбившегося под Тегераном, не могли связаться с диспетчерами, заявил представитель Организации гражданской авиации Ирана.

По его словам, беспроводная связь между лайнером и диспетчерами оборвалась сразу после взлета в аэропорту имени имама Хомейни.

Как сообщалось ранее, самолет украинской авиакомпании МАУ вылетел рано утром 8 января из международного аэропорта Тегерана и через несколько минут после этого потерпел крушение. Погибли 179 человек. Власти Ирана и Украины заявили, что причиной стало возгорание в двигателе. Следователи уже обнаружили оба черных ящика самолета и передали их экспертам для расшифровки.

Тем временем в Сети появилась версия о том, что крушение Boeing могло быть выгодно США на фоне обострения отношений с Ираном и обстрелом КСИР американских военных баз в Ираке. Точные причины будут установлены после расследования. Пока же Иран отказался передать Boeing бортовые самописцы.