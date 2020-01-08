Эксперт подсчитал приблизительные убытки Украины от «Турецкого потока»

Киев, 8 января. Украина потеряет приблизительно 20 млрд кубометров транзита газа из-за открытия «Турецкого потока». Об этом заявил киевский аналитик рынка энергетики Дмитрий Марунич.

По его словам, поставки газа в Восточную и Южную Европу в обход Украины ударят по кошельку государства. Существенная потеря объемов транзита произойдет из-за переноса Болгарией точки импорта российского газа с румынской на турецкую границу, передает «Экономика сегодня».

«Газ пойдет в Сербию — это еще два с лишним миллиарда поставок «Газпрома». Плюс, по мелочам, Северная Македония с 0,5 млрд, и остальные», — заявил украинский эксперт.

Кроме того, появление «Северного потока — 2» станет еще большей проблемой для украинского государства. Украина может дополнительно потерять 15 миллиардов кубометров транзита.

Он отметил, что потери Киева — неизбежны. И Украине не следует искать виноватых в сложившейся ситуации, ведь страна могла заблаговременно подготовиться к произошедшему, но упустила момент.

«К этому нужно было привыкнуть и принять это как данность еще некоторое время назад», — заявил Дмитрий Марунич.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган открыли газопровод «Турецкий поток». Церемония открытия прошла в спокойной атмосфере на фоне истерики США на Ближнем Востоке, передает Царьград.