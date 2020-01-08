Залогом успеха постройки «Турецкого потока» стала дружба Москвы и Анкары

Запуск «Турецкого потока» открыл новую страницу во взаимоотношениях между Москвой и Анкарой. Лидеры России, Турции, Сербии и Болгарии 8 января официально открыли газопровод, по которому голубое топливо пойдет в Южную Европу. В своей речи, посвященной этому событию, президент РФ Владимир Путин заявил, что Турция и Россия показывают пример «взаимодействия и сотрудничества на благо наших народов и народов всей Европы, всего мира».

Без близких и доверительных отношений постройка такого сложного объекта, как «Турецкий поток», была бы действительно невозможна, именно дружба Анкары и Москвы стала залогом успеха постройки газопровода, заявил в интервью Федеральному агентству новостей заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«В этом плане «Турецкий поток» очень похож на другой наш газопровод — «Силу Сибири», возведение которого оказалось возможным только благодаря тому, что отношения между Россией и Китаем вышли на стратегически более высокий уровень», — уверен парламентарий.

Он напомнил, что «Турецкий поток» был альтернативным вариантом «Южного потока» — газопровода, который должен был быть пущен через территорию Болгарии.

«Есть мнение, что этот проект обеспокоил некоторых лиц не только в США — это понятно, — но и в Западной Европе. Все потому, что там рассудили: уж лучше мы будем поставлять газ в Южную Европу, получая его, допустим, через «Северный поток» или «Северный поток — 2». И тогда под надуманными предлогами они вынудили Болгарию (буквально выломав ей руки) отказаться от проекта «Южного потока», полагая, что уж с Турцией Россия точно не договорится. Договорились! И теперь все то же самое, только через турецкую территорию. Для всех балканских стран открытие газопровода стало большой радостью, однако недовольных в Европейском союзе все равно хватает», — рассказал сенатор.

В числе таких стран Климов назвал Латвию, Литву, Эстонию и Польшу. Все потому, что им неприятен очевидный экономический, политический и научно-технический успех России. В отношении последнего политик остановился особо.

«То, что удалось проложить такие трассы за короткое время, в не очень простых геологических условиях, свидетельствует об отличном качестве как проектирования, так и самого строительства. Это говорит о высоком классе наших компаний, которые выполнили эту работу, несмотря на жесткие санкции, которые в отношении России незаконно ввели все те же страны, которые когда-то помешали создать «Южный поток».

В контексте успеха «Турецкого потока» собеседник ФАН не мог не прокомментировать ситуацию, разворачивающуюся вокруг «Северного потока — 2», строительство которого из-за наложенных США незаконных ограничительных мер было приостановлено.