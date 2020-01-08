Массовый митинг против убийства США генерала Сулеймани прошел в сирийском Хомсе

Дамаск, 8 января. Жители города Хомс в Сирии вышли на массовый митинг, чтобы выразить осуждение действиями США на Ближнем Востоке и убийством иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандиса.

Сулеймани и аль-Мухандис тесно сотрудничали и боролись против террористов запрещенной в России группировки «Исламское государство»1. Вашингтон заподозрил военных в причастности к организации штурма американского посольства в Багдаде, который предприняли иракцы. 3 января президент США Дональд Трам лично отдал приказ выпустить ракеты по аэропорту столицы Ирака, где в этом время находился генерал КСИР и аль-Мухандис.

8 января Тегеран ответил на это, обстреляв американские военные базы в Ираке. В результате погибли 80 человек. По предварительным данным, среди граждан США погибших нет.

Действия США на Ближнем Востоке сегодня обсудили президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Они назвали их рискованными и нарушающими международное право.

1 Организация запрещена на территории РФ.