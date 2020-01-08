США вывели штаб антитеррористической операции вооруженных сил из Багдада в Кувейт

Багдад, 8 января. США вывели свой штаб антитеррористической операции вооруженных сил и штаб союзников из Багдада. Об этом проинформировали в пресс-службе эстонских сил обороны.

Как сообщил руководитель эстонского контингента полковник Тыну Мииль, минувшей ночью штаб операции вооруженных сил Соединенных Штатов и их союзников против запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство»1 перевели из «зеленой зоны» столицы Ирака в Кувейт.

По словам Мииля, передислокация и ранее проводилась в течение нескольких дней.

«Я сам прибыл сегодня утром в Кувейт, и здесь вновь организуется штаб OIR. По состоянию на вечер вторника в Багдаде было все спокойно», — сообщил он.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства США главы спецподразделения Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Через несколько дней Корпус стражей Исламской революции атаковал два американских военных объекта в Ираке. По данным СМИ, около 80 американцев погибли.

1 Организация запрещена на территории РФ.