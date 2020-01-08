Захарова высказалась об ударах Ирана по базам США в Ираке

Москва, 8 января. Ракетные удары Ирана по военным базам США были спровоцированы американцами. Ситуация на Ближнем Востоке перешла в стадию эскалации. Об этом в эфире «Эхо Москвы» заявила официальный представитель РФ Мария Захарова.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что США были предупреждены о возможных последствиях убийства Касема Сулеймани. Позиция западных стран по отношению к Ирану спровоцировала произошедшее. Она назвала политику Белого дома «очень странной и недальновидной».

Накопившиеся между странами противоречия создают критическую массу, что приводит к последствиям, о которых Россия говорила в самом начале конфликта.

Напомним, что Иран нанес ракетные удары по военным базам США в ночь на 8 января. Операция возмездия носит название «Мученик Сулеймани». В рамках операции Иран выпустил 22 ракеты. СМИ сообщают о 80 жертвах.