Владимир Путин дал старт «Турецкому потоку» в Стамбуле. События дня. ФАН-ТВ

Как гром среди ясного неба сегодня прогремели события на Ближнем Востоке: крушение украинского самолета, землетрясения, авиаудар армии Ирана по военным базам США в Ираке. Наибольшее внимание, конечно, приковано к страшной трагедии Boeing 737. Сегодня пассажирский лайнер разбился в аэропорту Имама Хомейни в Тегеране, жертвами аварии стали 176 человек, включая девять членов экипажа. Самолет «Украинских авиалиний» отправлялся в Киев, но рухнул уже через несколько минут после взлета. Выжить в катастрофе не смог никто. Большая часть погибших (а именно 82 пассажира) — это иранцы. Еще 63 — граждане Канады, а вот украинцев на злополучном рейсе было 11 (в их числе весь экипаж боинга). Остальные 20 жертв были из Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании. Россиян на борту не оказалось, хотя по этой трагедии скорбят, конечно же, и в нашей стране. Свои соболезнования уже выразил президент России Владимир Путин. Разобраться в причинах авиакатастрофы должны помочь черные ящики. Спасатели уже нашли их на месте ЧП. Среди главных версий рассматривают технические неполадки, а именно возгорание двигателя. Однако смуту в этот вопрос уже внесло посольство Украины в Тегеране. Ранее дипломаты заявили, что «версия теракта или ракетного удара сейчас не рассматривается». Но через некоторое время они убрали эту фразу из своего же сообщения. А взамен призвали ждать результатов комиссии, которая занимается расследованием. К слову, многие мировые авиакомпании, в том числе наш «Аэрофлот», уже приостановили полеты над районом Персидского залива.

США подсчитывают ущерб от авиаударов по базам в Ираке

Любопытно, что все это происходит на фоне других новостей из региона. Иранские военные наконец подготовили ответ Вашингтону на убийство генерала Касема Сулеймани. Тот, напомним, погиб 3 января при авиаударе США в Багдаде. Сегодня Тегеран обстрелял ракетами несколько американских объектов в Ираке — «под раздачу» попали базы в Эрбиле и Айн аль-Асаде. Возвращаясь к прежней теме, сразу стоит сказать, что причастность этих ударов к аварии Boeing 737 не подтвердилась. И вполне вероятно, что в Иране, наоборот, даже захотят изучить причастность американских ПВО к авиакатастрофе: версию провокаций со стороны США никто не отменял. Ну, а что касается военных баз в Ираке, Пентагон атаку подтвердил, но никаких оценок ущерба не предоставил. В то время как СМИ, цитируя гостелевидение Ирана, даже сообщили о «80 погибших американских террористах». Такая риторика неслучайна, ведь Иран даже объявил Пентагон террористической организацией после гибели Сулеймани. Хотя власти Штатов еще в прошлом году сделали то же самое в отношении Корпуса стражей исламской революции — иранской структуры, где Касем Сулеймани был одним из влиятельных военных. Вашингтон традиционно обвиняет Тегеран в поддержке терроризма в регионе, и эта претензия взаимная. Иран уже не раз называл действия США нарушением всех международных прав. Такого же мнения придерживается Ирак, который стал в эти дни, по сути, ареной для чужих разборок. Власти Багдада осудили Соединенные Штаты за последние авиаудары, в том числе за убийство Сулеймани, и потребовали от американцев покинуть регион. Но те, впрочем, делать этого явно не собираются. Хотя митинги против политики Белого дома уже прошли в Иране, Ираке и даже в самих США. Кстати, символично, что сегодня взбунтовалась даже природа: серия землетрясений магнитудой до 5,0 прогремела все в том же Иране. Причем не где-нибудь, а в районе АЭС «Бушер». И это видится дурным знаком, особенно на фоне кризиса «ядерной сделки», которую Вашингтон уже покинул, а Тегеран, по сути, приостановил.