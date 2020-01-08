«Нафтогаз» рассказал, как распорядится полученными от России деньгами

Киев, 8 января. Руководитель украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев рассказал, что его страна на время «законсервирует» 2,9 миллиарда долларов, которые получит от России по решению Стокгольмского арбитража.

Отмечается, что компания «Нафтогаз» не будет использовать полученные деньги для погашения накопившихся долгов предприятия. Коболев считает, что не стоит торопиться тратить средства, их необходимо инвестировать в добычу и инфраструктурные проекты, передает РИА Новости.

По его словам, деньги израсходуют только после встречи с украинским правительством, которое должно изложить свое видение дальнейшей судьбы полученных средств.

Ранее сообщалось, что именно не устроило украинскую компанию «Нафтогаз» в сделке с российскими партнерами по транзиту газа через Украину, передает «Царьград».